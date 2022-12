Time liderado por Messi confirmou a previsão do game - Reprodução

Time liderado por Messi confirmou a previsão do gameReprodução

Publicado 19/12/2022 15:36

No último domingo (18), a Argentina conquistou o tricampeonato mundial, ao vencer a Copa do Mundo no Catar. Após empate por 3 x 3 no tempo normal e prorrogação contra a França, a consagração dos Hermanos veio na vitória nos pênaltis por 4 x 2.



Com o título, a seleção sul-americana confirma novamente a previsão do game FIFA, da EA Sports. A desenvolvedora, em sua simulação, cravou pela 4ª edição seguida, o grande campeão do torneio.



Desde 2010, a EA tem acertado os campeões da Copa do Mundo, confirmando as previsões dos títulos de Espanha, Alemanha e França e agora, Argentina, respectivamente.