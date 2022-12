Diferença do Esoccer para o futebol virtual está em quem controla - Reprodução

Publicado 20/12/2022 13:56

O mercado de apostas esportivas no Brasil é algo cada vez mais consolidado, e não apenas em jogos do mundo real. O investimento nesse segmento também pode ser feito em modalidades online, e uma que cresce é o futebol virtual. Porém, em muitos casos, essa categoria pode ser confundida com o Esoccer, no qual também existe a chance de fazer uma aposta.



Pioneiro no mercado de Futebol Virtual no Brasil, Wesley Moura de Andrade, conhecido como “Mentor Wesley”, explicou quais são as diferenças entre o futebol virtual e o Esoccer, para evitar confusão.



“Enquanto no jogo de videogame, como FIFA e E-Football, por exemplo, tem como formato uma pessoa no controle do jogo, no futebol virtual o processo é totalmente feito por computador; ou seja, não há nenhum controle humano, apenas algoritmos e estatísticas. Isso precisa ser levado em conta no momento do investimento”, afirmou.

“No Esoccer, como você depende de um terceiro, que no caso é o jogador, por tão bom que ele seja, há a chance de ele não estar em um bom dia e perder o jogo; ou seja, acontecer algo ruim. Já no futebol virtual, como é algo baseado na máquina, você consegue estudar alguns jogadores e times que possuem uma maior chance de sair vencedor, e por ser algo produzido por algoritmos, o risco é menor”, concluiu.