Publicado 20/12/2022 14:12

O timw sw eSports do Flamengo fechou um acordo de patrocínio com a plataforma de apostas esportivas Esportes da Sorte. O contrato, válido até dezembro de 2023, engloba exibição da marca na camisa oficial dos atletas durante as competições nacionais e internacionais de CS:GO e FreeFire emulador, além de posts nas redes sociais.



“Para nós, é motivo de muito orgulho este acordo com o time de eSports do Flamengo. Somos uma instituição que está sempre atenta aos diversos tipos de público, no esporte e no entretenimento. Esta nova parceria faz parte do nosso planejamento de se aproximar também do universo gamer”, afirma Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.