LBFF 2023 ainda é uma incógnita - Cesar Galeao

LBFF 2023 ainda é uma incógnitaCesar Galeao

Publicado 20/12/2022 14:49

A Garena, desenvolvedora do jogo Free Fire, ainda não se pronunciou sobre a continuidade da LBFF, o campeonato brasileiro do game em 2023. Com isso, as equipes da modalidade começam a se preocupar com a falta de informações, alegando que isso prejudica o planejamento para a temporada no ano que vem. O CEO da LOUD, Jean Ortega e o conselheiro da Los Grandes, Rodrigo Terron, já se pronunciaram sobre as indefinições.



Recentemente, a Garena renovou com uma das patrocinadoras do campeonato, mas não deu nenhum indicio sobre a continuidade da liga, o que preocupa os dirigentes. No caso da Los Grandes, a organizou chegou até dar um ultimato sobre a participação da equipe na modalidade, e também, anunciou a saída dos jogadores Ruan “Ruan”, Erick “erick”, Gabriel “FON” e Frederico “CEBOLINHA”, além do técnico Edilson “Butter”.



Apenas os jogadores GUS e LOBATO continuam na Los Grandes. A organização, no entanto, afirma que caso não participem do campeonato em 2023, serão negociados.