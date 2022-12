Esports terão destaques na plataforma, afirma Lance 356 - Divulgação

Publicado 21/12/2022 10:42

Cada vez mais popular entre as casas de apostas esportivas, o esports vai ganhar uma atenção especial na plataforma on-line brasileira Lance 365, a partir de 2023. É o que garantiu a empresa em um comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira, que ainda revelou o balanço final das operações da casa durante a Copa do Mundo do Catar.



A empresa afirma que pagou cerca de R$ 7 milhões aos clientes que acertaram os resultados das partidas realizadas no principal torneio de futebol do mundo e que encerrou as operações da modalidade para dar ênfase a esportes como basquete, lutas, poker e esports.