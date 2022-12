Craque está presente no jogo - Reprodução

Publicado 22/12/2022 11:16

Eleito melhor jogador e campeão da Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi não está em evidência somente no futebol. O craque da seleção argentina também está fazendo sucesso com seu personagem em um dos jogos virtuais mais populares do mundo, o ‘Call of Duty’.



Disponível desde o último dia 29 de novembro, a ‘skin’ - recurso de personalização dos personagens - do craque vem fazendo sucesso entre os amantes de jogos de guerra como o ‘Messi Operator Bundle’ disponível para a versão Warzone 2.0.



Segundo ávido praticante de COD Júnior Iwanowski, especialista em marketing digital, a representação do jogador no game tem contribuído para que o craque argentino seja admirado ainda mais por pessoas de todo o mundo.





“Acredito que o Messi vive agora o melhor momento de sua vida. Sua imagem percorre por todos os países de diversas formas. Eu, como adoro o Call of Duty, acho maravilhoso tê-lo disponível no game”, explicou.



O sucesso do argentino é tão grande entre os gamers que em apenas 5 horas da divulgação de um vídeo da apresentação dele no jogo em uma das redes sociais do atleta, a publicação atingiu quase a marca dos seis milhões de curtidas.



“É muito bacana essa ‘interação’ com o Messi. No jogo, os recursos disponíveis para serem usados durante os confrontos são bem particulares. Você consegue combater os inimigos realizando ações que são comuns dele fazendo nas partidas de futebol”, comentou Júnior.