Time de Valorant da atlética Royal PS da USP comemorando título da modalidade na Copa AliançaDivulgação

Publicado 23/12/2022 11:42

A AcadArena, empresa filipina com foco em games e esports universitários, realizou no último dia 26 o AcadArena Day, que contou com a presença de alunos de todo o Brasil. O evento marcou o final da temporada de eventos e ativações promovidas pela empresa nos seus primeiros meses de operação no Brasil e teve como principal atrativo as finais da Copa Aliança Universitária, principal competição promovida pela empresa, com as decisões presenciais dos torneios de League of Legends, CS:GO e Valorant, que contou com narração do caster da Riot Games, Pablo “xrm” Oliveira.



Durante o evento, o gerente geral da empresa, Tomás Macul, reforçou o posicionamento da empresa em fortalecer a comunidade universitária através de games e esports e promover competição e diversão a todos os níveis.



“Todos são bem-vindos aos eventos promovidos pela AcadArena, não queremos ter apenas os melhores atletas participando, mas sim promover experiências para todos alunos que queiram participar, seja para jogar, se divertir ou aprender.”