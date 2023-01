Charly está classificado para a fase final da eLibertadores - Divulgação

Publicado 06/01/2023 23:36

A R10 Team, equipe do craque Ronaldinho Gaúcho, acertou a contratação do player argentino Carlos Cejas, conhecido no cenário de FIFA como “Charly Human”. O jogador, que agora será chamado CHARLY R10, também representa a Seleção Argentina de FIFA que está disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo de Nações, torneio que tem o Brasil como atual campeão e será realizada em julho,.



O manager da R10 Team, Tiago Faria Correa comentou a contratação do jogador argentino:



“Conhecemos o Charly há muito tempo, ele é um grande jogador e amigo do nosso coach Alex. Contratar um jogador da seleção argentina, para jogar a Copa eLibertadores em Buenos Aires, em um momento especial como a conquista do Tri Mundial deles, é uma história muito especial para se contar. E vamos aproveitar para prestar uma homenagem muito bonita aos argentinos, porque em breve vamos anunciar uma parceria com a Social Team, a maior agência privada de Responsabilidade Social, que já realizou projetos com a Fundação Messi, a Fundação Maradona e com o Instituto Ronaldinho Gaúcho.”



Além de ser player da Seleção Argentina desde o FIFA22, Charly tem importantes resultados em seu currículo. No FIFA21, foi campeão da Liga Argentina eLPF, 7º lugar no Ranking Sul-americano e 5º na eLibertadores. No FIFA22, ficou novamente em 5º Lugar na Copa eLibertadores em evento realizado na sede da Conmebol no Paraguai. A R10 Team ficou com a taça e o vice desse torneio, com a vitória de PHZIN sobre MH7 na final.