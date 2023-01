Indústria não para de crescer - Pexels

Publicado 10/01/2023 18:02

Segundo uma pesquisa realizada pela ABRAGAMES (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais), o Brasil registrou, nos últimos cinco anos, uma alta de 169% no número de empresas especializadas no setor. O número, que em 2018 era de 375, ultrapassou a marca dos mil em 2022.



Para Antonio Neto Ais, CEO da BraisGames, empresa desenvolvedora de games, esse número mostra o aumento de pessoas que acompanham os avanços tecnológicos como forma de entretenimento e desenvolvimento intelectual.

“Os jogos atualmente não funcionam apenas como uma forma de distração para passar o tempo de ociosidade. As pessoas recorrem aos games para aprimorarem suas habilidades e desenvolverem novos conhecimentos. Tanto que eles já fazem parte dos planos pedagógicos de várias instituições de ensino”, explicou.



“Hoje em dia com os equipamentos de realidade virtual, as pessoas conseguem ter sensações que se aproximam bastante do real e isso tem gerado novos amantes pelos games”, contou Antonio.



Ainda segundo a pesquisa, o mercado da indústria de jogos digitais no Brasil é responsável por empregar mais de 12 mil pessoas. Com isso, o número de interessados em entrar neste mercado profissional também tem crescido.



O empresário diz que, com esta demanda, as empresas procuram desenvolver novas formas de entreter as pessoas, o que aumenta as oportunidades no mercado digital.

“Esse crescimento do público consumidor de games faz as empresas estarem atentas para criarem projetos que permitam experiências inéditas e assim manter a procura por estes produtos”,completou.