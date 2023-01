Carta do craque português sempre foi uma das mais concorridas - Reprodução

Publicado 12/01/2023 11:00

Na última segunda-feira (9), a EA Sports, empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos, divulgou a sua lista com os jogadores de futebol eleitos como os 100 melhores para concorrem ao Ultimate Team FIFA 23. E a principal novidade desta seleção é a ausência do craque da Seleção Portuguesa Cristiano Ronaldo.



Embora ainda seja um dos atletas mais populares do mundo, o fato de ele estar com 37 anos e não ter tido um bom desempenho em sua última passagem pelo Manchester United foram as causas da baixa. Para Davi Ribas, especialista em estratégia de marketing, a ausência do jogador entre os 100 melhores é justamente para manter a boa visibilidade do game.

“A moeda mais valiosa do novo mundo não é mais o dinheiro, mas a atenção das pessoas. Sendo assim, quando uma figura específica não está em evidência, as marcas entendem que a imagem dessa figura não será suficiente para atrair e reter a atenção da comunidade”, explicou.



“As pessoas se baseiam em duas coisas para adquirir um produto: identificação e pertencimento. Logo, quanto mais as marcas exploram ícones, símbolos e pessoas que estão com alta popularidade, mais tendem a ter sucesso em suas campanhas”, contou.



Davi diz que mesmo que um personagem tenha uma imagem social relevante, a ausência dele em eventos importantes acabam fechando algumas portas.

“As marcas se preocupam muito com o momento. Não que seja um desrespeito com a carreira do Cristiano Ronaldo, mas como ele não está em evidência no momento, as marcas começam a perder interesse pelo uso da imagem dele em seus projetos e isso é muito comum. Usar figuras fortes e em alta é uma das mais poderosas estratégias de branding - estratégia de divulgação - dos lançamentos”, completou.