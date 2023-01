Competição vale vaga no mundial de Rainbow Six Siege - Rainbow Six Esports Brasil

Competição vale vaga no mundial de Rainbow Six SiegeRainbow Six Esports Brasil

Publicado 12/01/2023 12:44

A competição que definirá a última equipe representante da região latino-americana no Six Invitational 2023 se inicia nesta sexta-feira (13), a partir das 10h. Com três brasileiras na disputa, o qualificatório fechado LATAM para o torneio mais importante do calendário mundial de Rainbow Six Siege acontecerá presencialmente na MAX Arena, em São Paulo.



Além dos times brasileiros - FURIA, LOS oNe e Magic Squad - três equipes do México (ESTORM, Six Karma e Team Cruelty) e duas da Argentina (Furious Gaming e Maycam Evolve) competirão pela última vaga da região LATAM para o campeonato mundial. Os confrontos se iniciam nas quartas de final em formato MD3, com eliminação simples, ou seja, quem perder está eliminado. A final, que valerá a vaga para o Six Invitational 2023, será disputada em uma melhor de três mapas.



Devido à pontuação no ranking global, FURIA - por estar entre os dois melhores times do ranking global pertencentes à região LATAM e que não garantiram vagas no Six Invitational - e Six Karma foram convidadas para o torneio, além da Magic Squad, campeã da Série B do Brasileirão de Rainbow Six Siege. A LOS oNe, as equipes argentinas e as mexicanas garantiram vagas a partir dos qualificatórios abertos de cada país. O confronto de abertura será entre ESTORM e Furious Gaming, às 10h. As outras partidas serão: FURIA x Team Cruelty, Six Karma x Magic Squad e LOS oNe x Maycam Evolve (confira abaixo os horários de todos os confrontos).