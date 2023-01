Equipe brasileira é protagonista no mundo dos eSports - João Ferreira

Publicado 16/01/2023 17:15

A FURIA fechou o ano de 2022 entre os 15 times que mais faturaram em premiações. Foram mais de 1,7 milhão de dólares arrecadados (cerca de R$ 8,8 milhões) em 71 campeonatos disputados em diferentes modalidades.



De acordo com o site “Mais Esports”, os games que geraram mais lucro para a equipe foram CS:GO, com 44.95% de todo o dinheiro; Rocket League, com 25%; e Apex Legends, beirando os 10% do faturamento.





Criada em 2017, a FURIA é a única equipe brasileira no top 15 global de maiores faturamentos do ano passado. Liderado por Kaike “KSCERATO”, o time foi semifinalista do campeonato mundial de CS:GO. Além disso, a organização também chegou às semifinais do principal torneio de Rocket League.