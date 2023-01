Jogo é um dos mais populares do mundo - Reprodução

Publicado 17/01/2023 16:29

O League of Legends, mais conhecido como LoL, anunciou antecipadamente para o público seu novo modo de jogo. A novidade é que as batalhas serão entre quatro duplas diferentes, que lutarão entre si durante rounds.



A divulgação foi feita através do Twitter pelos desenvolvedores da Riot Games, após duras críticas do público por não ter inovado seu jogo nos últimos anos. Os mesmos explicaram que não houve inovações relevantes porque a equipe estava focada no desenvolvimento do game Teamfight Tactics.



A ideia é que esse novo método de batalha chegue através de um evento, como o episódio da Estrela Negra no LoL, por tempo limitado e ser completamente diferente de qualquer outra obra já feita pela Riot Games.

Brightmoon, produtor executivo do LoL, e Meddler, diretor do League Studio, compartilham que a briga será no formato 2v2v2v2 e que já foi testado e aprovado. A previsão é que a data de estreia seja entre 21 e 23 de setembro de 2023.