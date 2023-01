LOS oNe será a quarta representante brasileira no SI 2023 - Rainbow Six Esports Brasil

Publicado 17/01/2023 16:32

A LOS oNe é a última equipe latino-americana classificada para o Six Invitational 2023, que acontece entre os dias 7 e 19 de fevereiro, em Montreal, no Canadá. No domingo (15), o time superou, na final do qualificatório fechado LATAM, a também brasileira FURIA por 2 a 1 para confirmar a vaga para a principal competição de Rainbow Six Siege.



Esta é a 18ª organização confirmada no mundial de R6. Além da LOS oNe, FaZe Clan, Team Liquid e W7M Esports são as outras equipes brasileiras com passaportes carimbados para o Canadá. As duas vagas restantes para o campeonato serão definidas pelos qualificatórios norte-americano e europeu, marcados para 22 e 30 de janeiro, respectivamente.



Oito times disputaram o qualificatório fechado latino-americano, entre eles três brasileiros - a Magic Squad foi eliminada nas quartas de final - em formato eliminatório, pela última vaga da região para o Six Invitational 2023. Para assegurar a classificação, a LOS oNe superou, na sexta-feira (13), a argentina Maycam Evolve e, no sábado (14), a mexicana Six Karma, ambas por 2 a 0, antes de alcançar a final do torneio.