Ucraniano já é um dos principais nomes da história do CS:GO - ESL

Publicado 18/01/2023 14:27

Oleksandr Olegovich, mais conhecido como "s1mple", levou nesta semana o prêmio de melhor jogador de CS:GO do ano de 2022, jogando pelo time Natus Vincere. O segundo lugar ficou com Mathieu "ZywOo", que atualmente joga pelo Team Vitality; e o dono do terceiro é Dmitry "sh1ro", do Cloud9.



Os dois primeiros títulos de melhor do mundo do ucraniano foram nos de 2018 e 2021. Em, 2022 ,apesar de ter ficado a temporada inteira sem receber algum Major, se destacou no desempenho individual, conquistou MVP da Blast Spring Final e da IEM Cologne, consequentemente se tornando o atleta mais valioso em toda competição.