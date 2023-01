Michael B. Jordan será o protagonista de Rainbow six - Reprodução

Publicado 18/01/2023 14:40 | Atualizado 18/01/2023 15:16

O ator americano Michael B. Jordan será peça fundamental para a sequência do filme Sem Remorso (disponível no Amazon Prime Video). Contratado pela Paramount, Jordan dará vida mais uma vez a seu antigo papel, John Clark, um agente da CIA que busca vingança. O longa-metragem é baseado no jogo Rainbow Six, adaptado do livro de Tom Clancy.



Vale lembrar que o livro serviu de base para diversos tipos de jogos desde 1998, totalizando mais de 20 títulos produzidos. O mais recente foi o Rainbow Six Extraction, de 2022.



Segundo o portal Hollywood Reporter, a estrela americana terá o papel principal dentro da obra e terá a companhia de Chad Stahelski, conhecido por ter sido diretor da franquia John Wick.