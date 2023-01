França está investindo em eSports - HTLV

Publicado 19/01/2023 16:56

Nesta semana, o governo francês anunciou um visto único para atletas de eSports. Agora os jogadores podem pedir um visto dedicado a "talento" para conseguir competir na França, o que antes apenas podia ser feito com um visto de turismo ou trabalho.



O plano é regularizar a indústria e, a partir disso, promover práticas amadoras, retirada de bloqueios dentro do esporte e realização de grandes eventos.



Amélie Oudéa-Castera, Ministra dos Esportes, divulgou em seu Twitter uma "instrução interministerial que permite a utilização do passaporte de talentos para desportistas de alto nível", isso servirá para facilitar a contratação de atletas estrangeiros nas equipes francesas.

A França desde o ano passado procura valorizar o e-sports em sua terra, além do presidente Macron apoiar a inserção dos jogos eletrônicos nas Olimpíadas."Eu não esqueço dos esportes eletrônicos. Outra área de excelência da França, com equipes como Team Vitality ou Karmine Corp. Temos uma oportunidade histórica: a dos Jogos Olímpicos de 2024. Cabe a nós aproveitá-la para fazer uma ligação entre as Olimpíadas dos dois mundos e sediar os maiores eventos esportivos do mundo naquele ano: o Major de CS:GO, o Mundial de League of Legends e o The International de Dota 2", disse o presidente, em 2022, durante uma entrevista antes da reeleição.O país francês será palco do primeiro torneio Major de CS:GO do ano, marcado para os dias 8 e 21 de março, com premiação no valor de US$ 1 milhão.