Série estreou no último domingoReprodução

Publicado 20/01/2023 14:21

Sucesso em suas duas versões para Playstation, "The Last of Us" estreou com nas telas da HBO como série mantendo o aproveitamento, com direito a avaliações quase perfeitas de fãs e críticos. Além da fotografia e do enredo, as músicas que embalaram o primeiro episódio do seriado também receberam elogios.



A trilha sonora oficial da série é do mesmo produtor musical responsável pelos jogos de "The Last of Us", o argentino Gustavo Santaolalla, ganhador de dois Oscars na categoria de melhor trilha sonora original, em "O Segredo de Brokeback Mountain", em 2005, e "Babel", em 2006.



Além da trilha composta por Gustavo Santaolalla, o primeiro episódio do seriado "The Last of Us" também teve as músicas "Never Let Me Down Again", de 1987, da banda Depeche Mode; "Tomorrow", da cantora Avril Lavigne; e "I Can't Believe You're Back", do trio Jad Mahanna, Roy Abdallah e Carole Aoun.