Time do ano no FIFA 23 - Reprodução

Time do ano no FIFA 23Reprodução

Publicado 20/01/2023 14:31

Na última quinta-feira, a Eletronics Arts, mais conhecida como EA, revelou o time dos melhores jogadores de 2022 do jogo FIFA. Entre os onze escolhidos através de votação popular, Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e atual campeão da Champions, foi o único brasileiro selecionado, e sua carta especial terá o overall de 94.



Além de Militão, o clube merengue possui mais três jogadores na lista: o belga Thibaut Courtois, atualmente melhor goleiro do mundo, que conquistou o overall 96; o croata Luka Modric, meio-campista, que ficará com 97 de overall; e o francês Karim Benzema, dono do prêmio Bola de Ouro, que vai para 97 de overall.



O dono do maior overall do time eleito é Lionel Messi. O campeão do mundo pela Argentina recebeu o rating de 98. Além dele, o PSG teve mais dois integrantes na seleção do ano: o lateral marroquino Achraf Hakimi, com 94; e o francês Kylian Mbappe, com overall 97.