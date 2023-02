Sexta rodada teve quebra de invencibilidade - Bruno Alvares/Riot Games

Publicado 07/02/2023 10:45

A sexta rodada do CBLOL 2023, realizada no último final de semana, foi marcada pela quebra da invencibilidade da RED Canids Kalunga após ser derrotada pela KaBuM!. Em entrevista, o Jungler da RED Aegis culpa a fase de draft (fase em que os jogadores banem e escolhem seus campeões) pelo resultado. A derrota da matilha fez com que a segunda colocada, Los Grandes, que ganhou da Liberty, se aproximasse na pontuação, mas sem conseguir ultrapassar.



Ainda na sexta rodada, tivemos clássico entre veteranas, com vitória da INTZ sobre a Pain Gaming. A FLUXO bateu a FÚRIA e a LOUD derrotou a VIVO Keyd, que mantém a lanterna da tabela, com apenas uma vitória e cinco derrotas. O destaque ficou com a Los Grandes, equipe do ADC Netuno, que garantiu o ‘destaque da partida’, eleito pelo #DepoisdoNexus





A sétima rodada do CBLOL acontecerá no próximo sábado (11), às 13h, e abaixo você pode conferir a tabela de partidas:



Início: RED Canids Kalunga x Liberty

A seguir: FLUXO x Vivo Keyd Stars

A seguir: paiN Gaming x FURIA

A seguir: Los Grandes x KaBuM! Esport

A seguir: LOUD x INTZ