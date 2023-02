Equipe conquistou o primeiro título oficial - Arte Leandro Zamp/CM Sports

Equipe conquistou o primeiro título oficialArte Leandro Zamp/CM Sports

Publicado 07/02/2023 11:00 | Atualizado 07/02/2023 11:08

A CM eSports, equipe de FIFA do empresário Caio Fleischmann, levou o título de campeão do FIFA eClubs, torneio de clubes oficial da EA Sports, e, com a conquista, garantiu uma vaga nos playoffs que serão disputados em maio. Caso, a CM vença mais dois jogos nos playoffs, estará classificada para o Mundial da categoria, que está previsto para julho desse ano.



Esse foi o primeiro título oficial da CM, em sua terceira temporada disputando os torneios oficiais da EA Sports. A equipe já havia sido vice-campeã da eLibertadores e do Qualifier sul-americano, e também tinha feito grandes campanhas, inclusive com a participação no último torneio Mundial individual, quando foi representado pelo Atleta Edson, eleito revelação do FIFA22, no ano passado.