Competição vai para o terceiro diaUbisoft

Publicado 09/02/2023 13:25

Em segundo dia de Six Invitational 2023, campeonato mundial Rainbow Siege (R6) , os times brasileiros W7M Esports, Los One e Faze Clan venceram seus confrontos, realizados nessa quarta-feira (8), e avançaram rumo à classificação.



A primeira equipe brasileira a jogar foi a W7M. Atual campeã da Copa Elite Six, conhecida como a 'Libertadores do R6', ela venceu o squad alemão G2 ESPORTS por virada. Os brasileiros começaram saindo atrás, mas Gabriel 'Volpz' chamou a responsabilidade e levou seus companheiros à vitória. A partida terminou 2 a 1 e a W7M se isolou na liderança do primeiro grupo com 7 pontos.



Depois foi a vez da Los One. Estreantes na competição e comandada por Julio "Norris", a equipe não sentiu o nervosismo e conseguiu derrotar os japoneses da Cyclops. Apesar de sofrerem no primeiro round, definiram a vitória do primeiro split. A partida finalizou 2 a 1 para os brasileiros, que conquistaram seus primeiros três pontos. O destaque da partida foi Leonardo "Dash", que efetuou o maior número de kills no confronto, totalizando 30.

E por fim, umas das equipes mais conhecidas do Brasil, a Faze Clan conquistou sua primeira vitória, para cima do time americano Darkzero. Os brasileiros venceram sem muitas dificuldades, sendo os únicos entre os 'brazucas' a conquistar quatro pontos e não três (isso acontece quando as equipes não perdem nenhum split). Como o triunfo, a Faze sobe para a segunda colocação e fica mais perto da classificação.





A fase de grupos dura até o próximo sábado, dia 11 de fevereiro, e apenas os primeiros colocados avançam diretamente para a 2º rodada da chave dos playoffs. Os segundo e terceiro colocados de cada grupo prosseguem para a 1º rodada da chave inferior.