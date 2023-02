Ideia é realizar ações de responsabilidade social empresarial e comunitária em conexão com o universo gamer - Diulgação

Ideia é realizar ações de responsabilidade social empresarial e comunitária em conexão com o universo gamerDiulgação

Publicado 09/02/2023 17:30

No início de 2023, a R10 Team anunciou em suas redes sociais que firmou um acordo com a agência privada Social Team, com o objetivo de realizar ações de responsabilidade social empresarial e comunitária em conexão com o universo gamer.



Com mais de 20 anos de experiência no setor da responsabilidade social, a agência Social Team tem sede na Argentina, com equipe ativa trabalhando no Brasil, Espanha, Chile, Colômbia, México e Paraguai. Os projetos e campanhas sociais foram realizadas no mundo inteiro, com impacto em mais de um milhão de pessoas, com destaque para a Fundação Messi e o Instituto Ronaldinho Gaúcho, além do engajamento de clubes como Corinthians e Boca Juniors e empresas como Microsoft, Unicef e Google.



O objetivo da parceria entre R10 Team e Social Team é fomentar atividades sociais integradas com o cenário gamer, com a missão de desenvolver e promover iniciativas que se autossustentem através da participação conjunta de ativistas sociais, empresas e organizações sociais.