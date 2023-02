eSports cresce no mundo inteiro - Pexels

eSports cresce no mundo inteiro

Publicado 10/02/2023 16:59

Um brasileiro foi responsável por ajudar um time de eSports argentino a desenvolver um projeto para trabalhar no desenvolvimento de novos talentos dos games competitivos. Especialista em startup, o empresário Filipe Trindade colaborou para que a ideia da organização se tornasse realidade.



“Deixando toda rivalidade que há no futebol e pensando no que é tendência, decidi ajudar nossos ‘irmãos’ a conseguirem tirar os planos deles do papel e tornar realidade. Acredito muito na tecnologia e sei que é um mercado promissor para quem produz e para quem consome”, comentou.



“Os gamers podem, atualmente, conseguir lucrar de diversas formas no mundo dos jogos eletrônicos. O que antes era somente uma forma de entretenimento, agora passou a ser uma profissão que pode permitir grandes conquistas; além de conseguirem ter bons lucros com as participações das competições, outra forma de conseguir ganhos é por meio das parcerias com as empresas privadas e para estar preparados para tudo isso, eles devem estar realmente capacitados”, explicou.