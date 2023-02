Eventos de esports costumam lotar grandes arenas - Divulgação

Eventos de esports costumam lotar grandes arenasDivulgação

Publicado 10/02/2023 19:23

Cada vez mais lucrativos, os games deixaram de ser apenas uma atividade para diversão e se tornaram uma profissão para muitas pessoas. De acordo com a consultoria Newzoo, a previsão é que em 2023 essa indústria movimente mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 trilhão). Por isso, cada vez mais empresas surgem oferecendo serviços e produtos relacionados ao setor.



Estudos apontam que o Brasil é o maior consumidor de produtos games na América Latina. Em 2021, este mercado movimentou cerca de US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 11,8 bilhões) no mercado nacional. Derik David, especialista em Google Meu Negócio, comenta como os consumidores estão buscando por produtos de eSports.



“Os produtos para games são cada vez mais procurados pelos clientes brasileiros. Quando não é um console que a pessoa quer trocar por um mais atual, ela busca por acessórios que com o tempo apresentam defeitos, ou surge um de melhor qualidade”, explica.

De acordo com ele, tornou-se cada vez mais importante os lojistas divulgarem os produtos para este público através do principal mecanismos de buscas. “O Google, como o site mais usado para pesquisas, oferece a possibilidade do cliente entrar em contato com o vendedor diretamente pela plataforma. Isso ajuda a esclarecer rapidamente as dúvidas que ele pode ter sobre algum serviço ou produto que procura”, disse.



Por fim, ele fala que por dar acesso a imagens das lojas, o cliente prefere buscar no Google antes de tomar qualquer decisão sobre em qual loja ele vai escolher para realizarem a compra. “Antes do cliente entrar em contato com o vendedor dos produtos gamers, ele observa como é a estrutura do local e se gostar, ele já realiza o primeiro contato pela própria plataforma”, completou.