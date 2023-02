Equipe mudou de patamar após fechar parceria com empresa de materiais de papelaria e eletrônico - Divulgação

Publicado 13/02/2023 15:08

A RED Canids Kalunga atualmente é uma das equipes brasileiras mais influentes no mundo do eSports. Mas antes não era assim. Antes de ser adquirida pela a grande rede de materiais de papelarias e eletrônicos Kalunga, conquistou apenas um campeonato brasileiro de League of Legends (CBLOL), no ano de 2017.



No ano seguinte, quando fechou parceria, a equipe adicionou o nome da marca e conquistou duas vezes o maior campeonato de LoL nacional, assim se consagrando no mundo dos esportes eletrônicos.



Especialista em mercado digital através de mentorias, Jonas Kaz analisou esse movimento de empresas em prol de projetos de eSports.



"A parceria entre as equipes e as marcas é uma forma estratégica de aplicar um comércio para fora da área de atuação, além de alavancar o reconhecimento em um esporte que não para de crescer", pontuou Kaz.