Fluxo é exemplo de expansão dentro do universo do eSportsDivulgação/Fluxo

Publicado 14/02/2023 12:00

O Fluxo, organização de eSports, criado em 2021 pelos influenciadores Bruno “Nobru” e Lúcio “Cerol”, vem expandindo cada vez mais sua marca. Criado inicialmente para disputar os campeonatos de Free Fire, a equipe teve um sucesso extremamente rápido, conquistando seu primeiro campeonato em apenas dois meses. Um ano e meio após a fundação, também foi criada a equipe de CS:GO.



Agora, para a temporada de 2023, o Fluxo se expandiu ainda mais, e também estará presente no CBLOL. Jonatas Mautone, empresário, ressaltou a importância do crescimento dessas organizações, e o impacto que ele causa para muitas marcas importantes no mercado.