W7M venceu suas duas partidas dessa segunda-feira - vfhnb12Rainbow Six Esports Brasil

W7M venceu suas duas partidas dessa segunda-feiravfhnb12Rainbow Six Esports Brasil

Publicado 14/02/2023 12:11 | Atualizado 14/02/2023 13:22

Com apenas um time brasileiro saindo vitorioso, a fase dos playoffs do maior campeonato de Rainbow Six (Six Invitational 2023) começou nesta segunda-feira (14), em Montreal, Canadá. W7M Esports venceu seus dois jogos disputados no dia, enquanto a equipe Los One foi derrotada.



O triunfo da W7M começou pelo período da tarde, mais precisamente às 15;15, contra os franceses do Team BDS. A partida foi uma das mais emocionantes do dia, cheia de reviravoltas e de atuações memoráveis dos dois lados. Mesmo assim, o confronto terminou em vitória para os brasileiros, com destaque para o Diego "Kheyze", que somou 39 kills e um MVP da partida.





O segundo jogo do dia foi contra os americanos da M80, e também não foi uma tarefa fácil. No primeiro mapa os Touros abriram 5 rounds de vantagem, mas viram o placar diminuir cada vez mais, até cederem a vitória aos americanos por 8 a 7. Nos mapas seguintes, João "JV92", MVP da noite, chamou a responsabilidade e foi peça essencial para a virada da W7M. Com isso, a equipe brasileira venceu por 2 a 1 e conquistou a segunda vitória.