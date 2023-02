Los One foi uma das eliminadas - Rainbow Six Esports Brasil

Publicado 15/02/2023 14:30

Nesta terça-feira (14), em Montreal (Canadá), as equipes brasileiras FaZe, Liquid e Los oNe foram eliminadas no segundo dia de playoffs do Six Invitational 2023, o maior campeonato de Rainbow Six do mundo.



A primeira a ser eliminada foi a FaZe Clan, pela G2 eSports. O time brasileiro lutou até o final para tentar seguir no torneio, mas perdeu por 2 a 1. Vale lembrar que a FaZe passou em 4º lugar em um grupo com cinco times e automaticamente caiu na chave de repescagem.





Outra equipe que sofreu para se classificar na repescagem foi o atual campeão brasileiro Team Liquid, que perdeu para os franceses da Team BD2 pelo mesmo placar dos seus compatriotas eliminados mais cedo. A Cavalaria começou bem a partida com destaque para o desempenho dos jogadores Luccas "Paluh" e André "Nesk", porém, não mantiveram o mesmo nível até o final do confronto e sofreram a virada.