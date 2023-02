Time brasileiro deu passos largos rumo ao título - Rainbow Six Esports Brasil

Publicado 16/02/2023 14:25

A W7M eSports está na final do upper do maior campeonato de Rainbow Six Siege do ano, o Six Invitational 2023. Nesta quarta-feira (15) o time brasliero passou de fase sem dificuldade e chega firme para a disputa do tão sonhado título.



Na semifinal, os Touros venceram sem dificuldades a KOI, organização criada pelo ex-jogador de futebol Piqué, por 2 a 0, com direito a um 7x0 no segundo mapa. Destaque para Gabriel "volpz", que acabou a disputa com um rating de 141 e recebeu o prêmio de melhor da partida. Sua performance foi essencial para a conquista da vaga.

O próximo confronto será contra a equipe americana Oxygen, que venceu a Wolves eSports em jogo difícil. No primeiro mapa quem saiu vitorioso foram os americanos, seguidamente o Wolves chegou a empatar. No último mapa os jogadores da Oxygen praticamente dominaram e venceram por 7 a 1. No geral, a partida terminou 2 a 1 para os americanos e se classificaram para a final do chaveamento superior.





A disputa entre o brasileiro e o americano será nesta sexta-feira (17) às 17:30, quem vencer será o campeão do upper e automaticamente disputará a grande final com o campeão do chaveamento inferior. As partidas serão transmitidas nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e Youtube.