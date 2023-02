Novo patch está disponível para download - Divulgação/Konami

Publicado 17/02/2023 12:35

Após duras críticas da comunidade sobre a jogabilidade e a falta de diversidade nos modos de jogo, a Konami anunciou a nova atualização do eFootball 2023. Com ela é possível que os jogadores do simulador gratuito possam jogar online contra seus amigos, usando atletas dos elencos atuais licenciados pela a empresa japonesa no modo 'Authentic Team'.



Além desta nova modalidade, o Brasileirão está mais moderno, com os elencos da série A e B atualizados e somando mais de 55 faces novas. Juntando com as que já tinham no jogo, atualmente são 117 jogadores licenciados, o quádruplo do que havia no PES 2018, até então, recordista de jogadores brasileiros jogáveis.Também foi adicionado o estádio mexicano AKRON ao jogo.



Quanto a parte mecânica do game, segundo a desenvolvedora, a equipe responsável vem acompanhando os feedbacks da comunidade para comparar os dados adquiridos das partidas online e deixar o jogo mais equilibrado. A partir disso, a Konami melhorou a manobrabilidade do drible com a revisão de algumas animações no toque de bola, assim crescendo as possibilidades de jogadas individuais.