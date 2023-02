G2 levou a melhor na principal competição de Rainbow Six Siege do mundo - Ubisoft/Eric Ananmalay

Publicado 23/02/2023 11:26

O cenário competitivo de Rainbow Six Siege tem uma velha conhecida como campeã mundial novamente. Após sobreviver pela chave inferior, a G2 Esports, do brasileiro Karl “Alem4o”, superou a W7M Esports por 3 a 1 na Grande Final e conquistou, de virada, o inédito bicampeonato do Six Invitational 2023, em duelo disputado neste domingo (19) em melhor de cinco mapas (MD5). A competição distribuiu, ao todo, US$ 3 milhões - mais de R$ 15 milhões na cotação atual.





A equipe, que garantiu uma vaga no torneio pela classificação global, foi melhorando o desempenho ao longo do campeonato. Na fase de grupos, avançou na segunda colocação do grupo A, com 12 pontos, sendo derrotada, inclusive, pela W7M por 2 a 1. Nos playoffs, a derrota para a Wolves Esports na primeira rodada da chave superior levou o time para a chave de repescagem. A partir daí, a G2 embalou vitórias contra a brasileira FaZe Clan, DarkZero Esports, M80, Wolves, Astralis e Oxygen Esports, antes de superar os Touros na decisão do SI 2023.



Os Bulls chegaram ao mundial como líderes do ranking global de pontos. Na primeira fase, ficaram na terceira colocação do grupo A, com 11 pontos. No mata-mata, os brasileiros travaram embates disputados diante de Team BDS, M80, KOI e Oxygen Esports, no duelo final da chave superior.



Embora o título não tenha ficado com o time brasileiro, o país contou com um representante do lado vencedor. Alem4o, jogador campeão do Six México Major com a Team oNe em 2021, tornou-se o sexto atleta do Brasil a vencer o principal torneio de Rainbow Six Siege. Outro feito inédito foi conquistado pelo coach sueco Fabian Hällsten, que se tornou a única figura do cenário a faturar três títulos de Six Invitational - dois como jogador e um como treinador.



Além da W7M, o Brasil contou com outras três representantes na competição, com todas avançando aos playoffs. FaZe Clan e Team Liquid começaram o mata-mata na chave inferior - por terminarem nas quartas posições de seus grupos - mas foram eliminadas por G2 e Team BDS, respectivamente, na primeira rodada. Após a liderança no grupo C, a LOS oNe avançou diretamente às quartas de final, mas os reveses contra Wolves Esports e Astralis tiraram a chance de título da Onda Laranja no torneio. Com estes desempenhos, as equipes brasileiras faturaram um total de US$ 635 mil (mais de R$ 3,2 milhões) em premiações no SI 2023.