Games vão de passatempo a ferramenta auxiliar na vida profissionalPexels

Publicado 27/02/2023 13:55

O empresário Lucas Malta comenta que, além do passatempo, os games os videogames podem ajudar em vários pontos essenciais na carreira profissional, como resolver conflitos e analisar reações. Eles ainda estimulam a criatividade e ajudam a criar estratégias. Sobre essa última, Lucas pontua que, no mundo dos negócios, é necessária para conseguir bons resultados. Ele explica que, dependendo do jogo, a estratégia pode levar ao sucesso ou à derrota. No mundo profissional isso não se difere.



“Se você quer passar de fase em um jogo, deve ser estratégico e criar um plano mental para fazer isso. No relacionamento com o cliente não é diferente, e desafia da mesma forma. Você tem um produto, ou serviço, e quer oferecê-lo. Para conseguir fechar essa venda, é imprescindível estudar a melhor forma de convencer o cliente. Ou seja, ter uma estratégia”, comentou.