Brasileiro Gabriel "Baxada" venceu a competiçãoDivulgação

Publicado 27/02/2023 14:04

Em solo argentino, o Brasil dominou e conquistou outra eLibertadores neste domingo (26). A final deste ano, disputada em Buenos Aires, teve como principais nomes dois brasileiros, PHzin, atleta do time de esportes eletrônicos do Ajax e o último campeão, e Gabriel "Baxada", que atualmente está jogando pela a equipe Tuzzy FIFA. Em jogo apertado, Gabriel levou seu primeiro título para casa.



Após se classificarem juntos no grupo A, quando PHzin venceu "Baxada" por 5 a 2, os dois se encontraram mais uma vez na grande final. O atual campeão sofreu durante a partida toda e conseguiu levar o confronto para os pênaltis após empatar por 2 a 2. Nas penalidades, o jogador da Tuzzy FIFA converteu 4 pênaltis enquanto seu adversário apenas 3, sendo assim, se consagrando o mais novo campeão.

"Nosso furação Gabriel Baxada em seu primeiro campeonato presencial, conquista, a glória eterna. Glória eterna essa de fruto de muito trabalho da equipe. Que sempre acreditou em seu talento e capacidade. Da estrutura. Dos coachs. Do dono, de todos os profissionais daqui. Estamos em festa! Nossos corações transbordam de alegria! #ÉMaisUmaDaTuzzy".



Com o título, "Baxada" ganhou uma premiação de US$ 35 mil, equivalente a R$ 182 mil, e uma vaga nos playoffs do maior campeonato da FIFA de jogos eletrônicos, a FIFA World Cup.