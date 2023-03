Equipe vai passar 20 dias na Europa - Divulgação/ESL

Equipe vai passar 20 dias na EuropaDivulgação/ESL

Publicado 01/03/2023 12:04

Geto, jogador do time da MIBR de Counter Strike, publicou no seu twitter no último domingo (26) que o time está embarcando para a Sérvia, a fim de realizar um bootcamp de 20 dias. O jogador destaca os melhores resultados que a equipe conseguiu anteriormente através deste tipo de treinamento e se diz em foco total para a RMR America.



Após ser eliminado no ESL Pro League Season 17, a equipe decide apostar no bootcamp para se preparar para o RMR America, que acontecerá entre os dias 5 e 9 de abril. Apesar de parecer férias, o bootcamp em outro país é um treinamento intenso que demanda muito da equipe. A corretora de imóveis Caroline Silva explica como funciona e as dificuldades de escolher a casa ideal em terras estrangeiras para esta finalidade.

“Muitos acham que o bootcamp é um momento de descontração e lazer, porém, é justamente o oposto. A equipe está indo até outro país para treinar, é um trabalho, e o foco é 100% no treinamento. A casa é para comportar toda a equipe de maneira confortável, com um amplo espaço para montar os setups e ter alguma privacidade no pouco tempo de descanso. Além do time principal, a equipe conta com treinador, psicólogo e diretoria que costumam acompanhar. Então, a estrutura precisa ser bem pensada”, disse.A escolha por fazer bootcamp se dá pelo acesso aos servidores diferentes do jogo em que competem. Como as equipes já são formadas com os melhores jogadores do país, para aumentar seu nível de ‘gameplay’ e se acostumar com o modo de jogar de outros ‘players’ do mundo, as equipes decidem ‘acampar’ por um tempo em outros locais, e se preparam para enfrentar os adversários com estilo de jogo parecido com o que estão treinando.Ainda, a especialista explica que existem ainda outras variáveis para comportar um grupo de pessoas que possui esta finalidade. “O local precisa contar com uma boa internet, afinal, um dos objetivos do bootcamp é jogar sem latência contra oponentes distantes, então a internet deve fornecer uma banda competitiva. Além disso, a vizinhança silenciosa e sem distrações mantém as equipes focadas. Por fim, é necessário um local onde não tenha problemas com barulhos, afinal, os jogadores treinam dia e noite para aproveitar o tempo disponível”, finalizou.