Comitê listou os jogos que estarão presentes - Reprodução

Publicado 01/03/2023 14:16

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirma nove jogos que estarão presentes no Olympic Esports Series 2023, evento de esportes eletrônicos, cujas finais serão disputadas na Semana Olímpica de Esports, entre os dias 22 a 25 de junho, em Singapura. Todos os jogos escolhidos pela entidade são simuladores virtuais e envolvem atividade física.



A Semana Olímpica de Esports contará com exibições de tecnologia, demonstração de partidas e painéis de debate entre profissionais especialistas sobre o assunto. A programação inteira tem data marcada para ser divulgada em abril.

Os que marcarão presença no Olympic Esports Series 2023 são:Tic Tac Bow (Tiro com arco)WBSC eBASEBALL: POWER PROS (Beisebol)Chess.com (Xadrez)Zwift (Ciclismo)Just Dance (Dança)Gran Turismo (Automobilismo)Virtual Regatta (Vela)Virtual Taekwondo (Taekwondo)Tennis Clash (Tênis)David Lappartient, presidente do grupo de Esports e gaming da COI, revela em coletiva de imprensa que a preferência, inicialmente, é por simuladores virtuais de esporte e atividade físicas."O COI quer trabalhar com as federações internacionais para apoiá-las no desenvolvimento de formas virtuais de seus esportes. Nós decidimos começar focando em esportes físicos virtuais, onde, naturalmente, estão as maiores sinergias"."Nós acreditamos que é muito importante apoiar o desenvolvimento de esportes virtuais em todas as áreas, da experiência dos fãs à dos atletas, das desenvolvedoras de games às federações esportivas. Nossa esperança é que consigamos encorajar, inspirar e possibilitar que mais pessoas tenham a experiência e se envolvam com esportes, que é o objetivo principal do COI e do Movimento Olímpico", completa diretor de esports do COI, Kit McConell.