Publicado 10/05/2024 09:35 | Atualizado 10/05/2024 11:31

Depois de uma sequência de resultados ruins em campo, a torcida do Flamengo organizou um protesto nesta sexta-feira no Ninho do Urubu.



Vários jogadores foram cobrados como Arrascaeta, Cebolinha, Matias Viña e Pedro. Pedro inclusive foi chamado de "fominha" por vários torcedores. Isso ocorreu porque no último jogo do Flamengo pela Libertadores, na derrota para o Palestino no Chile, o camisa 9 rubro-negro teve a bola do jogo logo no 1º tempo e ao invés de tocar para De la Cruz mais bem posicionado e livre para fazer o gol, se enrolou e perdeu a bola. Esta situação já vem acontecendo a vários jogos e a torcida perdeu a paciência com o atacante. Já o lateral direito Wesley teve ovos e pipocas arremessados em seu carro.

Nicolas De La Cruz foi o único poupado pelos torcedores que lá estiveram nesta manhã.



Entretanto, a diretoria rubro-negra já esperava pelo protesto, tanto que reforçou seu esquema de seguranças convocando mais 26 seguranças além dos 4 que já fazem a segurança diariamente no centro de treinamentos George Helal.

Flamengo convoca mais 26 seguranças para reforçar esquema no Centro de Treinamentos George Helal. Canal Resenha Rubro Negra



O diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, esteve nesta quinta-feira (09) com uma das organizadas que estiveram presentes no protesto desta sexta-feira no Ninho do urubu.

Cacau Cotta diretor de relações externas do Flamengo junto a torcida Jovem Fla nesta quinta-feira (09) Divulgação GRC Torcida Jovem do Flamengo



O Flamengo se prepara para voltar a campo contra o Corinthians neste sábado as 16 horas no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.