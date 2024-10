Dunshee, Wallim, BAP, Maurício e Pedro Paulo, os candidatos a presidência do Flamengo - Foto Divulgação Internet

Dunshee, Wallim, BAP, Maurício e Pedro Paulo, os candidatos a presidência do FlamengoFoto Divulgação Internet

Publicado 14/10/2024 19:12 | Atualizado 14/10/2024 20:31

Em nova pesquisa divulgada na noite desta segunda-feira (14), pelo Bureau de Estatística e Estratégias, Rodrigo Dunshee de Abranches, candidato da situação, vê a preferência do sócio do Flamengo por sua candidatura despencar.

O atual vice-presidente do Flamengo não só perde por ampla vantagem para Luís Eduardo Baptista, o BAP, como também se vê ultrapasso por Maurício Gomes de Matos, da chapa Mengão Maior.

Segundo a pesquisa, BAP lidera com 49,3% da preferência do universo de eleitores pesquisados, seguido por Maurício gomes de Matos com 17,3%.



NOVA PESQUISA: BAP cresce 2,8 pontos percentuais e chega a 49,3% Dunshee despenca BEE (Bureau de Estatística e Estratégias)

No cenário demonstrado pela pesquisa, nem uma união entra a chapa de Rodrigo Dunshee com a de Wallim Vasconcelos seria o suficiente para derrotar BAP na eleição que acontecerá no dia 9 de dezembro na Gávea. Rodrigo Dunshee aparece na 3ª colocação com apenas 12,5% das intenções de votos, a frente de Wallim Vasconcelos da chapa Flamengo em outro patamar com 8,8%.No cenário demonstrado pela pesquisa, nem uma união entra a chapa de Rodrigo Dunshee com a de Wallim Vasconcelos seria o suficiente para derrotar BAP na eleição que acontecerá no dia 9 de dezembro na Gávea.

Aliás, Wallim já disse não ter planos para se aliar a nenhuma outra chapa e pretende levar sua candidatura até o fim.

A BEE (Bureau de Estatística e Estratégias), é uma empresa especializada em pesquisas de opinião e mercado que há mais de 20 anos avalia os cenários eleitorais do Clube de Regatas do Flamengo.