Consórcio inicia recuperação do gramado para o jogo netre Flamengo e Estudiantes - Internet

Consórcio inicia recuperação do gramado para o jogo netre Flamengo e EstudiantesInternet

Publicado 21/10/2026 11:38 | Atualizado 21/10/2026 11:38

Os profissionais do consórcio responsável pela administração do estádio começaram os trabalhos de recuperação poucos minutos depois do apito final, visando ao decisivo duelo entre Flamengo e Estudiantes, pela semifinal da Libertadores, que ocorre nessa quinta (22), às 21h30.



Após derrota do Vasco, Consórcio Maracanã inicia recuperação do gramado para jogo do Flamengo na Libertadores Internet



A recuperação do gramado é uma etapa fundamental para devolver ao campo as condições adequadas de jogo, especialmente diante de um calendário apertado, com partidas disputadas em intervalos curtos. O desgaste provocado pela sequência de eventos esportivos exige um trabalho técnico cuidadoso, que envolve manutenção da superfície, tratamento das áreas comprometidas e acompanhamento das condições de drenagem e crescimento da grama.



As equipes responsáveis pela manutenção iniciaram os trabalhos com procedimentos de corte e equipamentos destinados a auxiliar na recuperação da superfície.

Depredação do estádio é relatado em fotos nas redes sociais

Paralelamente, imagens de supostos danos nas dependências do estádio passaram a circular nas redes sociais, provocando questionamentos sobre o comportamento de parte do público presente.



Imagens de suposta depreciação de torcedores do Vasco revoltados com a derrota rolam nas redes sociais Internet



A situação ganha ainda mais repercussão pelo contexto que antecedeu o confronto. O Vasco precisou recorrer à Justiça para assegurar a realização da partida no Maracanã, em uma disputa que colocou em lados opostos os interesses esportivos do clube e as preocupações da administração do estádio com o calendário e a conservação do campo.



Sem tempo para realizar todos os reparos, agora, o desafio é garantir que o gramado esteja em condições adequadas para uma partida de enorme importância para o Flamengo. A sequência de jogos impõe uma cobrança permanente sobre o planejamento da manutenção, a recuperação da superfície e a preservação do patrimônio esportivo.



O Maracanã é muito mais do que o palco de uma partida isolada. Trata-se de um equipamento esportivo de enorme relevância, cuja conservação exige responsabilidade de todos os envolvidos, desde os administradores até os clubes, os organizadores e os torcedores.



A discussão, portanto, vai além da rivalidade entre Flamengo e Vasco. Se forem confirmados danos provocados por atos de vandalismo, os responsáveis devem ser identificados e responsabilizados.

Ao mesmo tempo, a recuperação do gramado precisa ser conduzida com rigor técnico, porque o próximo grande compromisso já está no horizonte e não há espaço para improvisações em um estádio que recebe algumas das partidas mais importantes do futebol brasileiro.



O calendário não espera, a rivalidade não pode justificar abusos e a preservação do Maracanã precisa ser uma responsabilidade coletiva.