Rojo faz marcação em Pedro no Maracanã - AFP

Rojo faz marcação em Pedro no MaracanãAFP

Publicado 26/10/2026 10:31

O Flamengo foi eliminado na semifinal após empate sem gols e derrota por 3 a 2 nos pênaltis. Posteriormente, o clube contestou a utilização de Rojo, alegando possível irregularidade na escalação e solicitando uma punição que poderia alterar o resultado do confronto.

O zagueiro atuou após o Estudiantes obter uma medida cautelar do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que autorizou provisoriamente sua inscrição. O Flamengo, entretanto, sustenta que essa autorização não elimina necessariamente as possíveis consequências disciplinares.

O julgamento definitivo está previsto para 12 de novembro, mas a data ainda carece de confirmação oficial. Caso seja mantida, a análise ocorrerá apenas 16 dias antes da final, marcada para 28 de novembro, na capital uruguaia.

COMO SERÁ O JULGAMENTO NO TAS?

Será formado um painel que contará com até três árbitros. O procedimento deverá esclarecer o alcance da autorização concedida a Rojo, a regularidade de sua inscrição e as possíveis consequências previstas nos regulamentos esportivos. A análise poderá envolver cinco etapas principais:

1. Análise dos documentos

Os árbitros examinam a decisão inicial da CONMEBOL, o recurso apresentado pelo Estudiantes, a medida cautelar concedida pelo TAS e os argumentos relacionados à inscrição de Rojo. Essa etapa permite estabelecer o histórico do caso e identificar os pontos jurídicos em discussão.

2. Discussão das regras

As partes discutem se o regulamento da Libertadores permitia a inscrição do jogador nas circunstâncias apresentadas e qual efeito jurídico deve ser atribuído à autorização provisória. Esse é um dos pontos centrais da disputa, pois o Flamengo entende que ainda pode haver consequências disciplinares, enquanto o Estudiantes poderá defender a validade de sua participação.

3. Audiência e defesa oral

Se houver audiência, os advogados das partes apresentam seus argumentos, respondem às perguntas dos árbitros e discutem as provas admitidas no processo. As audiências do TAS normalmente não são públicas, e a realização e o formato da sessão dependem dos procedimentos definidos pelo tribunal.

4. Deliberação dos árbitros

Após examinar os documentos e ouvir as partes, quando aplicável, os árbitros avaliam as provas e interpretam as regras pertinentes. Em um painel com mais de um árbitro, a decisão pode ser tomada por maioria. O resultado dependerá da análise jurídica, e não apenas da existência de uma autorização provisória.

5. Divulgação da decisão

O tribunal poderá comunicar inicialmente a parte dispositiva, que apresenta o resultado prático, e divulgar posteriormente a fundamentação completa. A decisão arbitral é, em regra, vinculante, embora existam possibilidades restritas de contestação previstas na legislação aplicável.

As etapas indicam como um julgamento esportivo dessa natureza pode ocorrer, mas não significam que todos os atos já estejam confirmados no calendário específico do caso Marcos Rojo.

POR QUE AS DATAS PREOCUPAM OS TORCEDORES?

O calendário é um dos principais fatores de preocupação. A final está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, enquanto 12 de novembro foi divulgado como data prevista para o julgamento. A proximidade entre os dois compromissos deixa pouco tempo para os torcedores organizarem uma eventual viagem caso o Flamengo consiga reverter a eliminação.

Quem pretende acompanhar o clube precisa decidir quando comprar passagens, reservar hospedagem e organizar os gastos. Esperar por uma definição pode reduzir as opções disponíveis e elevar os preços. Antecipar as despesas, por outro lado, envolve o risco de investir na viagem sem a confirmação de que o Flamengo disputará a decisão.

Existe ainda a possibilidade de o tribunal comunicar o resultado antes da publicação da fundamentação completa ou de o procedimento exigir mais tempo. Por isso, a data da audiência, a divulgação da decisão e seus efeitos concretos não devem ser tratados como se fossem necessariamente o mesmo acontecimento.

O QUE PODE ACONTECER COM A VAGA?

Se a reclamação do Flamengo for acolhida com efeito sobre o resultado da semifinal, poderá haver uma mudança na classificação, conforme o conteúdo da decisão e as regras aplicáveis. Caso o pedido seja rejeitado, o Estudiantes permanecerá classificado para enfrentar o Palmeiras.

Até o momento, não há decisão definitiva que devolva a vaga ao Flamengo, nem confirmação oficial da data de 12 de novembro para o julgamento do mérito.

A disputa, portanto, envolve duas questões diretamente relacionadas: a interpretação das regras sobre a inscrição de Marcos Rojo e o tempo necessário para uma definição que possa afetar a final da Libertadores.

Para os torcedores rubro-negros, o impasse vai além dos tribunais. A incerteza interfere no planejamento financeiro, nas reservas e na organização de uma viagem internacional que pode exigir decisões antes de o cenário esportivo estar definido.

Com a final marcada para 28 de novembro, a pergunta permanece: o Flamengo conseguirá uma definição a tempo de permitir que seus torcedores planejem a viagem a Montevidéu com maior segurança?