Luiz Fux, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) - Carlos Moura/SCO/STF

Luiz Fux, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) Carlos Moura/SCO/STF

Publicado 27/10/2026 12:28





Sem a presença do Palmeiras, o convite para a discussão reúne representantes de dez clubes de futebol: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta, Vitória, Guarani e Portuguesa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também foi convocada, assim como representantes do Governo Federal, entidades empresariais e organizações ligadas ao mercado de apostas. O futuro das apostas esportivas no Brasil terá um novo capítulo no Supremo Tribunal Federal (STF) em 3 de novembro. Às 10h, o ministro Luiz Fux conduzirá uma audiência pública para discutir os impactos da Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu as atividades de empresas de apostas abrangidas pela medida, incluindo sua operação e publicidade.Sem a presença do Palmeiras, o convite para a discussão reúne representantes de dez clubes de futebol: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta, Vitória, Guarani e Portuguesa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também foi convocada, assim como representantes do Governo Federal, entidades empresariais e organizações ligadas ao mercado de apostas.

Patrocínios, receitas e segurança jurídica em pauta

A audiência ganha relevância diante dos possíveis efeitos da proibição sobre o futebol brasileiro. Os contratos de patrocínio, as receitas comerciais e as parcerias entre clubes e empresas do setor estão entre os pontos que podem ser afetados pelas restrições.



Entidades contrárias à medida questionam seus efeitos jurídicos e econômicos, especialmente em relação à segurança jurídica e ao cumprimento de compromissos comerciais já estabelecidos. O governo, por sua vez, defende a restrição sob o argumento de que é necessário proteger a população dos possíveis danos associados às apostas.



O que são as seis ADIs em discussão?



A audiência está relacionada a processos que questionam medidas aplicáveis ao setor, incluindo seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs): 7.721, 7.723, 7.749, 8.024, 8.028 e 8.035.



As ADIs são ações judiciais utilizadas para que o STF avalie se leis ou atos normativos respeitam a Constituição Federal. Nesse contexto, os processos envolvem questionamentos jurídicos sobre as regras das apostas, as restrições impostas ao setor e seus possíveis efeitos econômicos.



As discussões abrangem interesses de entidades empresariais, representantes do mercado de apostas e outras organizações envolvidas na controvérsia. A audiência poderá contribuir para esclarecer os argumentos das partes e avaliar possíveis caminhos para o impasse.



Audiência não significa liberação das bets



É importante destacar que a realização da audiência pública não significa que as apostas serão automaticamente liberadas. O encontro tem caráter de discussão e coleta de informações, não representando, por si só, uma decisão definitiva do STF sobre a validade das medidas questionadas.



A expectativa é que clubes e demais participantes apresentem suas avaliações sobre os impactos da proibição e as consequências que ela pode trazer para suas atividades.



O encontro de 3 de novembro será, portanto, um momento importante para acompanhar os desdobramentos jurídicos e econômicos dessa disputa. Para o futebol brasileiro, a questão vai além das apostas: envolve patrocínios, planejamento financeiro e a relação entre os clubes e um mercado que se tornou relevante para o financiamento do esporte.