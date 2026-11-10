José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na Libertadores - Adriano Fontes/Flamengo

José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 10/11/2026 09:48



Flamengo pode perder joia do Operário Instagram do jogador

O Rubro-Negro fez contato com os representantes do jogador e consultou o Operário sobre as condições de uma possível contratação. A intenção seria inicialmente integrá-lo ao Sub-20, apesar de o atleta já ter estreado e atuado profissionalmente.



Segundo o diretor de futebol do Operário, Júnior Bueno, houve uma consulta, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada. Léo Erig tem contrato até dezembro de 2028 e multa rescisória estimada em 1 milhão de euros. O Flamengo voltou a mirar um jovem que já teve oportunidades no futebol profissional. Desta vez, o alvo é Léo Erig, atacante de 19 anos do Operário-PR, que chamou atenção após marcar um golaço de bicicleta contra o Sport, pela Série B.O Rubro-Negro fez contato com os representantes do jogador e consultou o Operário sobre as condições de uma possível contratação. A intenção seria inicialmente integrá-lo ao Sub-20, apesar de o atleta já ter estreado e atuado profissionalmente.Segundo o diretor de futebol do Operário, Júnior Bueno, houve uma consulta, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada. Léo Erig tem contrato até dezembro de 2028 e multa rescisória estimada em 1 milhão de euros.

O caso lembra a tentativa por Zé Lucas, do Sport



Apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro Gustavo Martins / Cruzeiro

A diferença de projeto pesou na disputa: o Cruzeiro ofereceu a possibilidade de integração direta ao elenco principal e acabou avançando na contratação do atleta.



Agora, o Flamengo volta a apostar nesse modelo de captação. A questão é se Léo Erig aceitará começar pelo Sub-20 ou se buscará um projeto que ofereça espaço imediato no futebol profissional.



O interesse rubro-negro existe, mas a negociação ainda precisa avançar. Na ocasião, o Flamengo também apresentou um projeto que previa inicialmente a integração do volante ao Sub-20, mesmo com o jogador já tendo experiência entre os profissionais.A diferença de projeto pesou na disputa: o Cruzeiro ofereceu a possibilidade de integração direta ao elenco principal e acabou avançando na contratação do atleta.Agora, o Flamengo volta a apostar nesse modelo de captação. A questão é se Léo Erig aceitará começar pelo Sub-20 ou se buscará um projeto que ofereça espaço imediato no futebol profissional.O interesse rubro-negro existe, mas a negociação ainda precisa avançar.