José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo
O Rubro-Negro fez contato com os representantes do jogador e consultou o Operário sobre as condições de uma possível contratação. A intenção seria inicialmente integrá-lo ao Sub-20, apesar de o atleta já ter estreado e atuado profissionalmente.
Segundo o diretor de futebol do Operário, Júnior Bueno, houve uma consulta, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada. Léo Erig tem contrato até dezembro de 2028 e multa rescisória estimada em 1 milhão de euros.
O caso lembra a tentativa por Zé Lucas, do Sport
A diferença de projeto pesou na disputa: o Cruzeiro ofereceu a possibilidade de integração direta ao elenco principal e acabou avançando na contratação do atleta.
Agora, o Flamengo volta a apostar nesse modelo de captação. A questão é se Léo Erig aceitará começar pelo Sub-20 ou se buscará um projeto que ofereça espaço imediato no futebol profissional.
O interesse rubro-negro existe, mas a negociação ainda precisa avançar.
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