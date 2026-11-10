José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
O Flamengo voltou a mirar um jovem que já teve oportunidades no futebol profissional. Desta vez, o alvo é Léo Erig, atacante de 19 anos do Operário-PR, que chamou atenção após marcar um golaço de bicicleta contra o Sport, pela Série B. 
Flamengo pode perder joia do Operário - Instagram do jogador
Flamengo pode perder joia do OperárioInstagram do jogador

O Rubro-Negro fez contato com os representantes do jogador e consultou o Operário sobre as condições de uma possível contratação. A intenção seria inicialmente integrá-lo ao Sub-20, apesar de o atleta já ter estreado e atuado profissionalmente.

Segundo o diretor de futebol do Operário, Júnior Bueno, houve uma consulta, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada. Léo Erig tem contrato até dezembro de 2028 e multa rescisória estimada em 1 milhão de euros.

O caso lembra a tentativa por Zé Lucas, do Sport

Na ocasião, o Flamengo também apresentou um projeto que previa inicialmente a integração do volante ao Sub-20, mesmo com o jogador já tendo experiência entre os profissionais.
Apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro - Gustavo Martins / Cruzeiro
Apresentação de Zé Lucas no CruzeiroGustavo Martins / Cruzeiro

A diferença de projeto pesou na disputa: o Cruzeiro ofereceu a possibilidade de integração direta ao elenco principal e acabou avançando na contratação do atleta.

Agora, o Flamengo volta a apostar nesse modelo de captação. A questão é se Léo Erig aceitará começar pelo Sub-20 ou se buscará um projeto que ofereça espaço imediato no futebol profissional.

O interesse rubro-negro existe, mas a negociação ainda precisa avançar.
fotogaleria
Flamengo pode perder joia do Operário
Apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro
José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na Libertadores