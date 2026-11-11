Daronco apitou a ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e VascoRenato Padalka/Ekobanpress/Folhapress
José Boto, diretor de futebol rubro-negro, publicou em suas redes sociais uma máxima atribuída a Júlio César, imperador romano: “Não basta que a mulher de César seja honesta; é preciso que ela pareça honesta”.
A repercussão foi tamanha que a CBF chegou a comunicar ao Vasco que Daronco e o árbitro de vídeo Rodrigo D’Alonso Ferreira ficariam fora das próximas escalas. No entanto, a entidade voltou atrás na informação e negou oficialmente qualquer afastamento. Mais do que isso, a comissão de arbitragem considerou correta a interpretação no lance da mão de Barboza.
E não se trata de uma desconfiança construída em uma única partida.
Em julho de 2022, na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, no Castelão, Daronco deixou de marcar uma possível penalidade em Mendoza, após disputa com Gustavo Gómez. O lance provocou reclamações da equipe cearense e divergências entre especialistas. Fernanda Colombo, na ocasião, entendeu que havia infração. O VAR, entretanto, considerou a disputa normal.
Em julho de 2023, outra decisão de repercussão. Na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Daronco anulou um gol de Calleri por uma suposta falta de Diego Costa em Zé Rafael. O árbitro foi chamado pelo VAR para rever o lance, mas manteve sua interpretação. Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem, foi categórico ao avaliar que não houve falta e que o gol deveria ter sido validado.
Já em agosto de 2024, na vitória palmeirense por 1 a 0 sobre o Flamengo, também pela Copa do Brasil, dois lances envolvendo Gerson e Murilo provocaram reclamações rubro-negras. O time da Gávea pediu penalidades em ambas as situações, uma delas por possível toque de mão. O VAR não recomendou revisão. Os especialistas ouvidos pela imprensa divergiram sobre os lances, o que não diminuiu a insatisfação rubro-negra.
São episódios distintos, com circunstâncias próprias e interpretações que precisam ser examinadas individualmente. Mas, quando decisões controversas se acumulam em partidas envolvendo o mesmo clube, é natural que a discussão ultrapasse os limites de um simples lance de jogo.
O curioso é que, no futebol brasileiro, determinadas equipes parecem precisar de muito menos para transformar uma reclamação em crise nacional. Outras, aparentemente, encontram uma tranquilidade institucional que resiste até mesmo às tempestades de controvérsias. Talvez seja apenas coincidência. O futebol, afinal, é um esporte generoso em coincidências.
O que não parece razoável é exigir que clubes, dirigentes e torcedores aceitem tudo em silêncio, especialmente quando a disputa pelo campeonato está em sua reta decisiva.
O Flamengo não está pedindo que a arbitragem lhe conceda vantagens. Tampouco deveria aceitar que qualquer adversário as receba. O que se espera é um critério uniforme, transparência nas decisões e, acima de tudo, respeito à competição.
José Boto escolheu não escrever um manifesto. Preferiu uma frase antiga, daquelas que atravessam séculos porque continuam encontrando utilidade no presente.
E talvez esteja aí a ironia mais elegante de toda essa história: no futebol brasileiro, não basta que o árbitro seja imparcial. É preciso que a arbitragem consiga convencer a todos de que também parece ser.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.