Daronco apitou a ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco - Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress

Daronco apitou a ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e VascoRenato Padalka/Ekobanpress/Folhapress

Publicado 11/11/2026 07:23





José Boto, diretor de futebol rubro-negro, publicou em suas redes sociais uma máxima atribuída a Júlio César, imperador romano: “Não basta que a mulher de César seja honesta; é preciso que ela pareça honesta”.

A escolha de Anderson Daronco para comandar Cruzeiro x Palmeiras , pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, conseguiu produzir um desconforto antes mesmo de a bola começar a rolar. E, desta vez, não foi preciso que ninguém da diretoria do Flamengo concedesse uma entrevista, convocasse uma coletiva ou apontasse nominalmente o responsável pela decisão. Bastou uma frase.José Boto, diretor de futebol rubro-negro, publicou em suas redes sociais uma máxima atribuída a Júlio César, imperador romano: “Não basta que a mulher de César seja honesta; é preciso que ela pareça honesta”.

Diretor-técnico do Flamengo, José Boto, posta mensagem enigmática após escala de Anderson Daronco para apitar Cruzeiro x Palmeiras Instagram José Boto



Uma mensagem aparentemente simples, mas carregada de significado quando colocada diante das circunstâncias. Afinal, em um campeonato no qual a disputa pelo título pode ser decidida nos detalhes, a credibilidade da arbitragem não deveria ser um assunto secundário. Deveria ser uma obrigação inegociável.



A irritação nos corredores da Gávea tem um contexto. Daronco esteve no centro de uma das mais recentes controvérsias envolvendo o Palmeiras, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, os vascaínos reclamaram de uma possível penalidade por toque de mão de Alexander Barboza, além da expulsão de Saldivia.



A repercussão foi tamanha que a CBF chegou a comunicar ao Vasco que Daronco e o árbitro de vídeo Rodrigo D’Alonso Ferreira ficariam fora das próximas escalas. No entanto, a entidade voltou atrás na informação e negou oficialmente qualquer afastamento. Mais do que isso, a comissão de arbitragem considerou correta a interpretação no lance da mão de Barboza.



Eis que, poucos dias depois, o mesmo árbitro aparece novamente no caminho do Palmeiras. Desta vez, em um confronto contra o Cruzeiro, no Mineirão, com consequências importantes para a disputa do Campeonato Brasileiro. Uma escolha perfeitamente regulamentar, naturalmente — mas que, diante do histórico recente, oferece combustível para questionamentos que a própria entidade deveria desejar evitar.



E não se trata de uma desconfiança construída em uma única partida.



Em julho de 2022, na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, no Castelão, Daronco deixou de marcar uma possível penalidade em Mendoza, após disputa com Gustavo Gómez. O lance provocou reclamações da equipe cearense e divergências entre especialistas. Fernanda Colombo, na ocasião, entendeu que havia infração. O VAR, entretanto, considerou a disputa normal.



Em julho de 2023, outra decisão de repercussão. Na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Daronco anulou um gol de Calleri por uma suposta falta de Diego Costa em Zé Rafael. O árbitro foi chamado pelo VAR para rever o lance, mas manteve sua interpretação. Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem, foi categórico ao avaliar que não houve falta e que o gol deveria ter sido validado.



Já em agosto de 2024, na vitória palmeirense por 1 a 0 sobre o Flamengo, também pela Copa do Brasil, dois lances envolvendo Gerson e Murilo provocaram reclamações rubro-negras. O time da Gávea pediu penalidades em ambas as situações, uma delas por possível toque de mão. O VAR não recomendou revisão. Os especialistas ouvidos pela imprensa divergiram sobre os lances, o que não diminuiu a insatisfação rubro-negra.



São episódios distintos, com circunstâncias próprias e interpretações que precisam ser examinadas individualmente. Mas, quando decisões controversas se acumulam em partidas envolvendo o mesmo clube, é natural que a discussão ultrapasse os limites de um simples lance de jogo.



O curioso é que, no futebol brasileiro, determinadas equipes parecem precisar de muito menos para transformar uma reclamação em crise nacional. Outras, aparentemente, encontram uma tranquilidade institucional que resiste até mesmo às tempestades de controvérsias. Talvez seja apenas coincidência. O futebol, afinal, é um esporte generoso em coincidências.



O que não parece razoável é exigir que clubes, dirigentes e torcedores aceitem tudo em silêncio, especialmente quando a disputa pelo campeonato está em sua reta decisiva.



O Flamengo não está pedindo que a arbitragem lhe conceda vantagens. Tampouco deveria aceitar que qualquer adversário as receba. O que se espera é um critério uniforme, transparência nas decisões e, acima de tudo, respeito à competição.



José Boto escolheu não escrever um manifesto. Preferiu uma frase antiga, daquelas que atravessam séculos porque continuam encontrando utilidade no presente.



E talvez esteja aí a ironia mais elegante de toda essa história: no futebol brasileiro, não basta que o árbitro seja imparcial. É preciso que a arbitragem consiga convencer a todos de que também parece ser.