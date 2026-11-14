Flamengo na final da Copa do Brasil feminina - Flamengo

Flamengo na final da Copa do Brasil femininaFlamengo

Publicado 14/11/2026 05:59 | Atualizado 14/11/2026 06:05

A iminente saída da Betano do espaço de patrocinador máster do Flamengo abre uma nova discussão sobre o planejamento financeiro do clube e, principalmente, sobre quais áreas poderiam sofrer os impactos de uma eventual redução de receitas.

Conforme informação divulgada com exclusividade pelo canal Fla Nação VVP , o Flamengo já possui interessados em assumir o espaço que será deixado pela casa de apostas. Entretanto, a expectativa é de que uma nova negociação não alcance os mesmos valores do contrato atual, que prevê R$ 268,5 milhões por temporada.

O acordo com a Betano, anunciado em agosto de 2025 e válido originalmente até dezembro de 2028, tornou-se um dos maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro. A eventual substituição por um novo parceiro poderá representar uma diferença significativa no orçamento rubro-negro.

Segundo informações publicadas nesta sexta-feira (13) pelo Coluna do Fla, o clube negocia a suspensão do vínculo com a Betano e já trabalha com a possibilidade de buscar outro patrocinador para 2027.

A questão, entretanto, vai muito além da escolha de uma nova marca para estampar o espaço mais nobre do Manto Sagrado.

O futebol feminino pode entrar na lista de cortes?

Uma parte da torcida enxerga na possível redução de receitas uma oportunidade para o Flamengo diminuir investimentos no futebol feminino ou até mesmo encerrar suas atividades na modalidade.

O argumento é conhecido: diante de uma eventual perda financeira, o clube deveria concentrar seus recursos exclusivamente no futebol masculino, considerado o principal motor de receitas, audiência e conquistas esportivas.

Mas existe um obstáculo importante para essa ideia: o Flamengo está submetido a exigências de licenciamento da Conmebol e da CBF.

Não se trata apenas de uma decisão administrativa ou de uma preferência da diretoria. Existem regras que condicionam a participação dos clubes nas principais competições à manutenção de estruturas voltadas ao futebol feminino.

O que determina a Conmebol?

A exigência está prevista no sistema de licenciamento de clubes da entidade sul-americana. O regulamento estabelece que a agremiação solicitante da licença deve:

- Possuir uma primeira equipe feminina ou associar-se a um clube que possua uma.

- Manter pelo menos uma categoria juvenil feminina ou associar-se a um clube que a possua.

- Disponibilizar suporte técnico, equipamentos e infraestrutura adequados.

- Garantir a participação das equipes em competições nacionais e/ou regionais autorizadas pela associação membro.

A exigência foi aprovada em 2016, com período de adaptação de dois anos, passando a ser aplicada a partir de 2019.

Isso significa que a obrigação alcança os clubes que buscam disputar a Libertadores e a Copa Sul-Americana masculinas, por meio do cumprimento dos critérios de licenciamento.

O ponto mais importante é que a Conmebol não obriga necessariamente o clube a manter uma estrutura própria. A associação com outra instituição é uma alternativa prevista no regulamento.

E a CBF? Também existem exigências?

Sim. A CBF estabeleceu a manutenção de equipes femininas como uma das exigências de seu sistema de licenciamento para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em fevereiro de 2023, o então presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, também anunciou a intenção de ampliar progressivamente essa obrigatoriedade para as Séries B, C e D.

Além disso, o novo Manual de Competições da CBF, divulgado em janeiro, endureceu as regras relacionadas à desistência de competições femininas. O documento prevê sanções administrativas e suspensão de benefícios para clubes que abandonarem competições nas quais estejam classificados.

Ou seja, a discussão sobre simplesmente encerrar uma modalidade não pode ignorar as obrigações esportivas e administrativas assumidas pelo clube.

A legislação brasileira também avançou

Existe ainda um aspecto importante que merece atenção. Em 28 de setembro de 2026, foi sancionada a Lei 15.522, que estabelece diretrizes nacionais para o desenvolvimento do futebol feminino e altera a Lei Geral do Esporte.

A nova legislação acrescenta ao artigo 99 da Lei 14.597 a obrigação de manutenção de equipe feminina de futebol pelas organizações esportivas formadoras abrangidas pela disposição.

A alteração específica tem prazo de 180 dias para entrar em vigor, contado da publicação da lei, podendo ser prorrogado por igual período.

Portanto, a legislação brasileira também caminha no sentido de fortalecer a presença obrigatória do futebol feminino nas estruturas de formação esportiva.

Fla pode cortar despesas sem acabar com a modalidade?

Aqui está a diferença entre reduzir custos e descumprir uma obrigação regulamentar.

O Flamengo pode rever seu planejamento financeiro, renegociar contratos, reorganizar departamentos, buscar novas fontes de receita e avaliar a composição do elenco.

Também pode tomar decisões esportivas sobre a permanência de determinadas atletas, respeitando os contratos de trabalho, a legislação e os direitos das profissionais envolvidas.

Jogadoras com salários mais elevados podem entrar em uma reestruturação de elenco, assim como acontece no futebol masculino.

Mas uma coisa é reduzir a folha salarial. Outra, completamente diferente, é extinguir a categoria.

Se o Flamengo pretende continuar disputando a Libertadores e a Sul-Americana masculinas, precisa preservar o cumprimento dos critérios de licenciamento da Conmebol. Caso opte por não manter uma estrutura própria, terá de cumprir as alternativas regulamentares admitidas, como uma associação válida com outra instituição.

Não basta simplesmente fechar as portas do departamento e acreditar que nada acontecerá.

A pergunta que fica para a diretoria

O Flamengo é um dos clubes de maior capacidade econômica do continente. Tem receitas comerciais, direitos de transmissão, bilheteria, programa de sócio-torcedor e diferentes oportunidades de exploração de sua marca.

A saída de um patrocinador que representa R$ 268,5 milhões por temporada certamente exigirá planejamento e responsabilidade financeira. Mas seria razoável transformar o futebol feminino na solução para um problema de reposição de patrocínio?

É possível discutir salários, produtividade, investimentos, resultados esportivos e até mudanças na gestão da modalidade. O que não se pode é ignorar as exigências que o próprio clube precisa cumprir para continuar no topo do futebol sul-americano.

O Flamengo pode procurar um patrocinador que pague menos. Pode reorganizar seu orçamento. Pode promover mudanças profundas em seus departamentos.

Mas não pode simplesmente decidir acabar com o futebol feminino e esperar continuar cumprindo normalmente todas as exigências de licenciamento.

A perda de um patrocinador não pode ser confundida com autorização para descumprir regulamentos. E o futebol feminino, independentemente das discussões sobre custos e desempenho, faz parte das obrigações que o Flamengo precisa considerar em seu planejamento.