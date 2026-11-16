Samuel Lino em ação pelo Flamengo - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Samuel Lino em ação pelo FlamengoReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 16/11/2026 07:55

O jogador Samuel Lino, do Flamengo, durante a partida entre Flamengo x Estudiantes, válida pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2026, realizada no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (22). Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Com chapada no cantinho, Samuel Lino marcou o terceiro do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

. Em alta após uma temporada de destaque pelo Flamengo, o atacante, que soma 15 gols e 13 assistências, passou a despertar o interesse de clubes tradicionais do continente. Roma, Juventus, Napoli, Chelsea e Paris Saint-Germain estão entre as equipes apontadas como possíveis interessadas no jogador.As movimentações ganharam repercussão na imprensa italiana, onde especulações sobre uma eventual negociação envolvendo cifras expressivas começaram a circular. As avaliações mencionadas podem alcançar 45 milhões de euros, valor que colocaria o atacante entre os possíveis protagonistas de uma das movimentações mais relevantes do próximo mercado.O interesse internacional é reflexo do desempenho apresentado pelo camisa 16 rubro-negro ao longo da temporada. Com participação direta em 28 gols, Samuel Lino ganhou protagonismo e valorizou seu passe, tornando-se um nome cada vez mais observado por departamentos de futebol de grandes clubes europeus.Na Gávea, entretanto, uma eventual saída não é tratada como uma operação simples. O Flamengo tem consciência da importância esportiva do atacante e não pretende facilitar uma negociação, sobretudo diante da necessidade de preservar a força de seu elenco para os próximos desafios.A expectativa agora gira em torno de uma possível investida oficial.