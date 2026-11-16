Samuel Lino em ação pelo FlamengoReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia
As movimentações ganharam repercussão na imprensa italiana, onde especulações sobre uma eventual negociação envolvendo cifras expressivas começaram a circular. As avaliações mencionadas podem alcançar 45 milhões de euros, valor que colocaria o atacante entre os possíveis protagonistas de uma das movimentações mais relevantes do próximo mercado.
O interesse internacional é reflexo do desempenho apresentado pelo camisa 16 rubro-negro ao longo da temporada. Com participação direta em 28 gols, Samuel Lino ganhou protagonismo e valorizou seu passe, tornando-se um nome cada vez mais observado por departamentos de futebol de grandes clubes europeus.
Na Gávea, entretanto, uma eventual saída não é tratada como uma operação simples. O Flamengo tem consciência da importância esportiva do atacante e não pretende facilitar uma negociação, sobretudo diante da necessidade de preservar a força de seu elenco para os próximos desafios.
A expectativa agora gira em torno de uma possível investida oficial.
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