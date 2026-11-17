José Boto, dirigente do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

José Boto, dirigente do FlamengoReprodução/Flamengo TV

Publicado 17/11/2026 15:11

O mercado europeu começa a movimentar os bastidores do Flamengo



A movimentação chama atenção porque não se trata de um interesse recente. O clube turco já tentou avançar pela contratação do jogador em 2026, mas encontrou resistência do Flamengo, que não demonstrou disposição para liberar um dos seus principais titulares.



Aos 30 anos, Léo Pereira vive uma fase importante da carreira. Consolidado na defesa rubro-negra, com títulos expressivos e reconhecimento pelo desempenho dentro de campo, o zagueiro pode enxergar na possibilidade de jogar na Europa uma oportunidade especial. O desejo de experimentar o futebol europeu pode ser justamente o diferencial para que o defensor considere uma eventual transferência.

Léo Pereira em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova Gilvan de Souza / Flamengo

E existe um detalhe importante nessa história: o jogador sabe que uma oportunidade como essa pode não aparecer tantas vezes. Um projeto esportivo competitivo, acompanhado de uma proposta salarial interessante, poderia pesar na decisão.

, e um dos nomes que pode protagonizar uma negociação importante em 2027 é o zagueiro Léo Pereira. O Besiktas, da Turquia, voltou a demonstrar interesse na contratação do defensor rubro-negro e trabalha com a possibilidade de apresentar uma nova investida para tentar tirá-lo do futebol brasileiro.A movimentação chama atenção porque não se trata de um interesse recente. O clube turco já tentou avançar pela contratação do jogador em 2026, mas encontrou resistência do Flamengo, que não demonstrou disposição para liberar um dos seus principais titulares.Aos 30 anos, Léo Pereira vive uma fase importante da carreira. Consolidado na defesa rubro-negra, com títulos expressivos e reconhecimento pelo desempenho dentro de campo, o zagueiro pode enxergar na possibilidade de jogar na Europa uma oportunidade especial. O desejo de experimentar o futebol europeu pode ser justamente o diferencial para que o defensor considere uma eventual transferência.E existe um detalhe importante nessa história: o jogador sabe que uma oportunidade como essa pode não aparecer tantas vezes. Um projeto esportivo competitivo, acompanhado de uma proposta salarial interessante, poderia pesar na decisão.

Quanto o Besiktas estaria disposto a pagar?



O levantamento sobre a movimentação do mercado turco aponta para uma negociação que pode alcançar 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 95 milhões, considerando uma cotação ilustrativa de R$ 6,35.



O Besiktas já teria apresentado uma oferta de 10 milhões de euros, cerca de R$ 58 milhões na cotação utilizada na época, mas o Flamengo recusou a investida.



Posteriormente, o cenário financeiro da negociação ganhou novos contornos. O clube carioca teria sinalizado que gostaria de receber 18 milhões de euros para liberar o defensor, enquanto os turcos estariam dispostos a chegar à casa dos 15 milhões de euros.



A diferença entre os valores seria de aproximadamente 3 milhões de euros. Uma distância que, dependendo das condições de pagamento e dos interesses envolvidos, poderia ser negociada.



Caso a equipe de Istambul formalize uma nova proposta nesses valores, o Flamengo terá diante de si uma decisão importante: preservar um titular absoluto ou aproveitar uma oportunidade de mercado para realizar uma venda milionária.



Flamengo pode precisar negociar jogadores em 2027



O planejamento financeiro rubro-negro também entra nessa equação.



A suspensão temporária do contrato de patrocínio com a Betano trouxe uma nova preocupação para o planejamento de receitas do Flamengo. O acordo, que previa R$ 220 milhões fixos, com possibilidade de alcançar R$ 268 milhões mediante receitas adicionais, tinha validade até 2028.



A suspensão comunicada ao clube tem como horizonte inicial 31 de março de 2027, ou até que as condições regulatórias previstas sejam alteradas.



Embora o Flamengo tenha outras fontes relevantes de arrecadação e não esteja obrigado a negociar seus principais jogadores, a ausência temporária dessa receita pode exigir ajustes no planejamento financeiro.



O orçamento para 2027 prevê arrecadação de aproximadamente R$ 1,535 bilhão e um déficit contábil projetado de R$ 90 milhões.



Nesse contexto, as vendas de jogadores podem ganhar importância estratégica. O Flamengo já trabalha com a necessidade de equilibrar investimentos, despesas e receitas, e negociações envolvendo atletas valorizados podem fazer parte desse processo.



Léo Pereira, portanto, reúne características que despertam o interesse do mercado: experiência, qualidade técnica, protagonismo e potencial de gerar uma receita expressiva.



Contrato e futuro podem acelerar uma definição



Outro ponto que merece atenção é a situação contratual do defensor. O vínculo atual de Léo Pereira vai até dezembro de 2027, o que coloca a diretoria diante de uma decisão importante sobre seu futuro.



O Flamengo precisa avaliar a possibilidade de ampliar o contrato e garantir a permanência do jogador por mais temporadas ou considerar uma negociação enquanto ainda existe tempo para obter uma compensação financeira relevante.



Aos 30 anos, o zagueiro também precisa avaliar o momento da carreira. A possibilidade de disputar competições europeias, conhecer uma nova cultura futebolística e realizar o sonho de atuar no exterior pode representar um atrativo difícil de ignorar.



Por enquanto, não existe confirmação de uma transferência ou de um acordo entre as partes. Entretanto, o interesse do Besiktas, o histórico de propostas recusadas e o cenário financeiro que se desenha para 2027 colocam Léo Pereira entre os nomes que merecem acompanhamento especial no mercado rubro-negro.



Uma coisa é certa: se os turcos realmente colocarem 15 milhões de euros na mesa, o Flamengo terá motivos para sentar e conversar.



E você, torcedor? Aceitaria negociar Léo Pereira por aproximadamente R$ 95 milhões ou considera o zagueiro indispensável para o Flamengo em 2027?