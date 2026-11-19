Jorginho marcou na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR - Adriano Fontes/Flamengo

Jorginho marcou na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PRAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/11/2026 10:20

O Campeonato Brasileiro de 2026 está muito próximo de conhecer seu campeão. E, para a alegria da Nação Rubro-Negra, o caminho para o decacampeonato ganhou contornos ainda mais favoráveis depois de uma rodada que pode ter definido os rumos da competição.

O Flamengo fez a sua parte. Diante de um Maracanã pulsante, venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, com gols de Carrascal e Jorginho. Uma vitória que exigiu reação, personalidade e capacidade de superar um adversário que chegou a assustar a torcida rubro-negra com um golaço de Vargas, ainda antes do meio de campo.



Flamengo enfrentou o Athletico-PR no Maracanã Gilvan de Souza/Flamengo

Agora, são 79 pontos para o Flamengo contra 73 do Palmeiras. E existe uma combinação de números que praticamente desenha o caminho para a festa rubro-negra. Mas a noite reservava outra notícia extraordinária para o torcedor flamenguista. Em Belo Horizonte, o Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1. O resultado ampliou para seis pontos a vantagem do Flamengo na liderança e deixou o principal concorrente em uma situação extremamente delicada.Agora, são 79 pontos para o Flamengo contra 73 do Palmeiras. E existe uma combinação de números que praticamente desenha o caminho para a festa rubro-negra.

Restam três partidas para o encerramento do campeonato. O Flamengo enfrenta o Palmeiras, fora de casa, o Coritiba, também como visitante, e encerra sua participação diante da Chapecoense, no Maracanã.

Com três pontos conquistados nesses três compromissos, o Rubro-Negro garante o título mesmo em um cenário no qual o Palmeiras vença todas as suas partidas restantes. Isso acontece porque o Flamengo possui vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias.

E a situação pode ser ainda mais espetacular: um simples empate contra o Palmeiras, no próximo sábado, no Nubank Parque, já garante matematicamente o título brasileiro ao Flamengo.

É isso mesmo. O Flamengo pode conquistar o campeonato justamente na casa do seu maior concorrente, diante de um adversário que passou boa parte da temporada tentando impedir a caminhada rubro-negra rumo ao topo.

O decacampeonato está a um passo.

Mas existe outro número que merece atenção nessa reta final. O Flamengo não perde três partidas consecutivas desde o início de fevereiro de 2026. A sequência negativa aconteceu nos dias 25 e 28 de janeiro e 1º de fevereiro, quando o time foi derrotado por Fluminense, São Paulo e Corinthians, respectivamente.

Naquela ocasião, o cenário era completamente diferente do atual. O Flamengo atravessava um início de temporada turbulento, marcado por dificuldades de planejamento, calendário apertado e uma preparação que não conseguiu seguir o roteiro inicialmente estabelecido pela comissão técnica de Filipe Luís.

O clube vinha de uma temporada de 2025 extremamente exigente, que terminou com a participação no Mundial de Clubes. O calendário internacional impactou o período de descanso e a preparação para o ano seguinte.



FLAMENGO X ATHLETICO-PR - BRASILEIRÃO - MARACANÃ - 18-11-2026 Gilvan de Souza/Flamengo

A estreia da equipe principal aconteceu contra o Vasco, em 21 de janeiro. A partir dali, o Flamengo precisou acelerar etapas de preparação e administrar uma sequência intensa de compromissos, envolvendo Campeonato Carioca, Brasileirão e Supercopa do Brasil. A reapresentação aconteceu em 12 de janeiro de 2026. A comissão técnica inicialmente trabalhava com a perspectiva de aproximadamente 15 dias de preparação antes da estreia do time principal no Campeonato Brasileiro. Entretanto, os resultados negativos do time alternativo no Campeonato Carioca obrigaram a antecipação da utilização dos principais jogadores.A estreia da equipe principal aconteceu contra o Vasco, em 21 de janeiro. A partir dali, o Flamengo precisou acelerar etapas de preparação e administrar uma sequência intensa de compromissos, envolvendo Campeonato Carioca, Brasileirão e Supercopa do Brasil.

Em seu primeiro mês após a reapresentação, foram sete partidas, com três vitórias, três derrotas e um empate. O planejamento precisou ser adaptado, jogadores tiveram problemas físicos e a comissão técnica enfrentou dificuldades para encontrar a melhor condição coletiva da equipe.

O resultado foi uma sequência de três derrotas consecutivas. Primeiro, o Fluminense venceu por 2 a 1. Depois, o São Paulo repetiu o placar pelo Campeonato Brasileiro. Por último, o Corinthians derrotou o Flamengo por 2 a 0 na decisão da Supercopa, em 1º de fevereiro.

Aquele período representou muito mais do que três resultados negativos. Foi o início de uma crise que se aprofundaria nas semanas seguintes.

A derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana, somada à perda da Supercopa e ao desempenho irregular da equipe, aumentou a pressão sobre Filipe Luís. Em 3 de março, depois de uma vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, o Flamengo anunciou a demissão do treinador.

É importante lembrar que a saída de Filipe Luís não aconteceu exclusivamente por causa das três derrotas consecutivas. O desgaste foi resultado de um conjunto de fatores, incluindo os resultados nas competições, a perda de títulos e a avaliação da diretoria sobre o desempenho da equipe.

Agora, meses depois daquela turbulência, o Flamengo vive uma realidade completamente diferente.

A equipe chegou à reta decisiva do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de transformar uma temporada de reconstrução e mudanças em mais um capítulo glorioso de sua história.

E a comparação é inevitável: em fevereiro, três derrotas consecutivas colocavam em xeque o trabalho e o planejamento do clube. Em novembro, três pontos são suficientes para colocar definitivamente o Flamengo no topo do futebol brasileiro.

O destino reservou uma oportunidade extraordinária. O adversário é justamente o Palmeiras. O palco é a casa do rival. A recompensa é o decacampeonato brasileiro.

A Nação já começou a fazer as contas. O Flamengo está a um empate da glória, a uma vitória de transformar a expectativa em realidade e a três pontos de encerrar qualquer discussão matemática.

O décimo título brasileiro está muito próximo. E o Rubro-Negro tem a oportunidade de conquistá-lo da maneira mais simbólica possível: diante daquele que tentou impedir sua caminhada.

O Brasil está olhando. A Nação está contando os minutos. O decacampeonato pode estar a apenas 90 minutos de distância!