Peça decisão judicial, Amazon está obrigada a garantir transparência em decisões de publicidade e moderação de conteúdo - AFP

Peça decisão judicial, Amazon está obrigada a garantir transparência em decisões de publicidade e moderação de conteúdoAFP

Publicado 20/11/2026 07:05

Embora o Flamengo ainda não confirme oficialmente a informação, as conversas estão em estágio inicial. A empresa americana já teria apresentado inclusive valores para conhecimento da diretoria, que estuda a proposta e pode, apresentar uma contraproposta à multinacional.Após a divulgação do furo jornalístico pelo Fla Nação VVP, uma dúvida começou a surgir entre os torcedores: se a Amazon assumir o patrocínio máster, a Shopee, sua concorrente direta no comércio eletrônico, precisará deixar o Flamengo?A questão ganhou ainda mais relevância diante de um precedente recente envolvendo o Mercado Livre. Na negociação com o clube, a empresa argentina teria incluído cláusulas de veto à contratação de determinadas companhias concorrentes.Entretanto, segundo apuração do, a diferença expressiva entre os valores envolvidos pode fazer com que esse eventual impasse não represente um obstáculo significativo para o avanço de uma parceria com a Amazon.Enquanto a oferta da gigante americana poderia chegar a aproximadamente R$ 200 milhões, a Shopee atualmente paga cerca de R$ 14 milhões por temporada ao Flamengo. A diferença financeira torna o contrato da empresa asiática uma negociação potencialmente mais simples de substituir, caso seja necessário abrir espaço para um novo acordo.É importante destacar, porém, que a atual gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem conduzido os contratos comerciais do clube sem distinção de valores, mantendo o compromisso de honrar os acordos firmados com seus patrocinadores. Essa postura também foi observada em situações envolvendo a Betano e os impedimentos regulatórios que afetaram a operação das casas de apostas no Brasil.Além da multinacional americana, oidentificou outras duas empresas com interesse no negócio: Lubrax e Mercado Livre. Ambas estariam de olho na possibilidade de assumir o posto de patrocinador máster do Flamengo.E tem mais: o próprio canal revelou que existem outras empresas interessadas, cujos nomes ainda não foram apresentados publicamente.A disputa pelo espaço mais nobre do manto rubro-negro pode, portanto, ganhar novos capítulos nos próximos meses. Com cifras expressivas em jogo, o Flamengo tem diante de si a possibilidade de realizar uma negociação histórica para fortalecer ainda mais suas receitas comerciais.