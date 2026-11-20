Peça decisão judicial, Amazon está obrigada a garantir transparência em decisões de publicidade e moderação de conteúdoAFP
Após a divulgação do furo jornalístico pelo Fla Nação VVP, uma dúvida começou a surgir entre os torcedores: se a Amazon assumir o patrocínio máster, a Shopee, sua concorrente direta no comércio eletrônico, precisará deixar o Flamengo?
A questão ganhou ainda mais relevância diante de um precedente recente envolvendo o Mercado Livre. Na negociação com o clube, a empresa argentina teria incluído cláusulas de veto à contratação de determinadas companhias concorrentes.
Entretanto, segundo apuração do Fla Nação VVP, a diferença expressiva entre os valores envolvidos pode fazer com que esse eventual impasse não represente um obstáculo significativo para o avanço de uma parceria com a Amazon.
Enquanto a oferta da gigante americana poderia chegar a aproximadamente R$ 200 milhões, a Shopee atualmente paga cerca de R$ 14 milhões por temporada ao Flamengo. A diferença financeira torna o contrato da empresa asiática uma negociação potencialmente mais simples de substituir, caso seja necessário abrir espaço para um novo acordo.
É importante destacar, porém, que a atual gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem conduzido os contratos comerciais do clube sem distinção de valores, mantendo o compromisso de honrar os acordos firmados com seus patrocinadores. Essa postura também foi observada em situações envolvendo a Betano e os impedimentos regulatórios que afetaram a operação das casas de apostas no Brasil.
Mas a Amazon não seria a única interessada em ocupar o espaço mais valorizado do uniforme rubro-negro.
Além da multinacional americana, o Fla Nação VVP identificou outras duas empresas com interesse no negócio: Lubrax e Mercado Livre. Ambas estariam de olho na possibilidade de assumir o posto de patrocinador máster do Flamengo.
E tem mais: o próprio canal revelou que existem outras empresas interessadas, cujos nomes ainda não foram apresentados publicamente.
A disputa pelo espaço mais nobre do manto rubro-negro pode, portanto, ganhar novos capítulos nos próximos meses. Com cifras expressivas em jogo, o Flamengo tem diante de si a possibilidade de realizar uma negociação histórica para fortalecer ainda mais suas receitas comerciais.
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