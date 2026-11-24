Leonardo Jardim voltou a despertar interesse de equipes do Oriente Médio. O treinador possui experiência na região, onde comandou Al-Hilal, Al-Ain, Shabab Al-Ahli e Al-Rayyan.
Um detalhe contratual pode facilitar sua saída: existe a possibilidade de encerramento do vínculo no fim de 2026 sem multa rescisória para nenhuma das partes. A situação seria diferente caso o Flamengo decidisse demiti-lo durante a temporada.
Diante desse cenário, o Rubro-Negro precisa avaliar alternativas para o comando técnico.
Thiago Motta e Luís Castro entram na discussão
Dois treinadores aparecem como possibilidades interessantes para um eventual planejamento de sucessão: Thiago Motta e Luís Castro.
Thiago Motta tem experiência no futebol italiano, com destaque para seu trabalho no Bologna. É um treinador identificado com um modelo de jogo propositivo, intensidade e construção ofensiva.
Luís Castro também agrada pelo perfil de jogo. Com passagens por Botafogo, Al-Nassr e Grêmio, possui experiência internacional e conhecimento do futebol brasileiro.
Os dois são nomes que podem integrar o mapeamento de alternativas, mas não há confirmação de negociações oficiais com o Flamengo.
José Boto pode trocar o Flamengo pelo Milan
A situação de José Boto também merece atenção. O dirigente português despertou interesse do Milan, que avalia profissionais para sua estrutura esportiva.
Em declarações durante o Portugal Football Summit, Boto revelou sua admiração pelo futebol italiano e deixou aberta a possibilidade de retornar ao mercado europeu.
Seu vínculo com o Flamengo está previsto para terminar em dezembro de 2026, o que torna os próximos meses decisivos para uma eventual renovação ou mudança de projeto.
Bap quer evitar uma debandada
A intenção do presidente Bap é manter Jardim e Boto, preservando a estrutura responsável pelo planejamento esportivo e pela conquista brasileira.
Entretanto, o Flamengo não pode depender exclusivamente da vontade de seus dirigentes e profissionais. O interesse árabe no treinador e a possibilidade de Boto trabalhar no Milan colocam a diretoria diante de decisões importantes.
Se os dois portugueses realmente deixarem o clube, o Flamengo poderá precisar reformular parte de sua estrutura para 2027.
E a pergunta que fica é: Bap conseguirá convencer Jardim e Boto a permanecerem ou Thiago Motta e Luís Castro poderão entrar definitivamente na disputa por uma vaga no comando do Mengão?
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