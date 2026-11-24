José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na Libertadores - Adriano Fontes/Flamengo

José Boto e Leonardo Jardim em partida do Flamengo na LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/11/2026 12:02

Leonardo Jardim e José Boto estão no radar do mercado internacional, e a diretoria rubro-negra já precisa considerar possíveis alternativas para evitar surpresas no planejamento da próxima temporada. O Flamengo pode passar por mudanças importantes para 2027, mesmo depois da conquista do Campeonato Brasileiro.O presidente Bap deseja a permanência dos dois portugueses, mas o interesse de clubes estrangeiros pode complicar os planos do clube.

Jardim cobiçado pelo futebol árabe

Leonardo Jardim voltou a despertar interesse de equipes do Oriente Médio. O treinador possui experiência na região, onde comandou Al-Hilal, Al-Ain, Shabab Al-Ahli e Al-Rayyan.

Um detalhe contratual pode facilitar sua saída: existe a possibilidade de encerramento do vínculo no fim de 2026 sem multa rescisória para nenhuma das partes. A situação seria diferente caso o Flamengo decidisse demiti-lo durante a temporada.

Diante desse cenário, o Rubro-Negro precisa avaliar alternativas para o comando técnico.

Thiago Motta e Luís Castro entram na discussão

Dois treinadores aparecem como possibilidades interessantes para um eventual planejamento de sucessão: Thiago Motta e Luís Castro.

Thiago Motta tem experiência no futebol italiano, com destaque para seu trabalho no Bologna. É um treinador identificado com um modelo de jogo propositivo, intensidade e construção ofensiva.

Luís Castro também agrada pelo perfil de jogo. Com passagens por Botafogo, Al-Nassr e Grêmio, possui experiência internacional e conhecimento do futebol brasileiro.

Os dois são nomes que podem integrar o mapeamento de alternativas, mas não há confirmação de negociações oficiais com o Flamengo.

José Boto pode trocar o Flamengo pelo Milan

A situação de José Boto também merece atenção. O dirigente português despertou interesse do Milan, que avalia profissionais para sua estrutura esportiva.

Em declarações durante o Portugal Football Summit, Boto revelou sua admiração pelo futebol italiano e deixou aberta a possibilidade de retornar ao mercado europeu.

Seu vínculo com o Flamengo está previsto para terminar em dezembro de 2026, o que torna os próximos meses decisivos para uma eventual renovação ou mudança de projeto.

Bap quer evitar uma debandada

A intenção do presidente Bap é manter Jardim e Boto, preservando a estrutura responsável pelo planejamento esportivo e pela conquista brasileira.

Entretanto, o Flamengo não pode depender exclusivamente da vontade de seus dirigentes e profissionais. O interesse árabe no treinador e a possibilidade de Boto trabalhar no Milan colocam a diretoria diante de decisões importantes.

Se os dois portugueses realmente deixarem o clube, o Flamengo poderá precisar reformular parte de sua estrutura para 2027.

E a pergunta que fica é: Bap conseguirá convencer Jardim e Boto a permanecerem ou Thiago Motta e Luís Castro poderão entrar definitivamente na disputa por uma vaga no comando do Mengão?