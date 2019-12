Fora do Santos, Sampaoli teria sonho de substituir Jorge Jesus no Flamengo

Rio - Fora do Santos, o treinador argentino Jorge Sampaoli teria pelo menos duas ofertas de clubes sul-americanos para esta temporada. No entanto, de acordo com informações da "Gazeta Press" e da "Fox Sports", o sonho do comandante seria de substituir Jorge Jesus no Flamengo.

O técnico foi vice-campeão do Brasileiro pelo Santos. Na sua última partida como comandante do Peixe, a equipe paulista deu fim a invencibilidade de quatro meses do Flamengo ao golear o Rubro-negro por 4 a 0 na Vila Belmir.

Palmeiras e o Racing, da Argentina, teriam interesse em Jorge Sampaoli. O técnico ouvirá o projeto dos dois clubes nos próximos dias e não teria pressa em definir o seu futuro. A expectativa do argentino seria de substituir Jorge Jesus no Flamengo se o português não renovar seu contrato depois do Mundial.